Хакеры взломали базу данных офшорного банка Каймановых островов

Первым о взломе 17 ноября сообщил сайт Motherboard. Ответственность за взлом данных взял на себя хакер Финеас Фишер. Он назвал атаку политической и призвал других хакеров присоединиться к «борьбе с неравенством и капитализмом». По предварительным данным, объем похищенных данных составляет два терабайта. Фишера связывают с группировкой Anonymous, действующей с 2003 г., пишет Vice. Хакер брал на себя ответственность за взлом британско-германского производителя систем видеонаблюдения Gamma Group и за атаку на серверы итальянской Hacking Team, выпускающей программы для взлома по заказу полиции и спецслужб. В 2016 г. во время попытки военного переворота в Турции Фишер заявил о взломе компьютеров турецкой правящей партии.