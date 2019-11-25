Проезд на Московских центральных диаметрах временно сделали бесплатным
Проезд на электричках по Московским центральным диаметрам (МЦД) на ближайшие две недели будет бесплатным, написал на своей странице во «В контакте» мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что такое решение принял оператор МЦД – Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) – «для более тщательной наладки билетной системы».
Собянин объявил также об увеличении количества вагонов на электричках МЦД. По его словам, с понедельника, 25 ноября, на втором диаметре (МЦД-2), который проходит от Нахабина до Подольска, во всех поездах будет до 10–11 вагонов. На первом диаметре (МЦД-1, Лобня – Одинцово) количество вагонов будет увеличено в течение следующих 15 дней, пообещал мэр.
Первые два маршрута МЦД были запущены 21 ноября. В первый же день пассажиры жаловались на различные проблемы, в частности задержки поездов, неработающие турникеты и слишком короткие составы. В день запуска по МЦД проехался президент Владимир Путин, однако проблемы, возникшие у пассажиров, тогда не упоминались. Проблемы Собянин прокомментировал впервые только накануне, 24 ноября, в интервью «России 24». Он отметил, что в работе МЦД есть «технические огрешности».