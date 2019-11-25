Проезд на Московских центральных диаметрах временно сделали бесплатным

Первые два маршрута МЦД были запущены 21 ноября. В первый же день пассажиры жаловались на различные проблемы, в частности задержки поездов, неработающие турникеты и слишком короткие составы. В день запуска по МЦД проехался президент Владимир Путин, однако проблемы, возникшие у пассажиров, тогда не упоминались. Проблемы Собянин прокомментировал впервые только накануне, 24 ноября, в интервью «России 24». Он отметил, что в работе МЦД есть «технические огрешности».