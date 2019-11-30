«Нафтогаз» назвал условие отказа от многомиллиардного иска к «Газпрому»

Украина готова обсуждать отказ от последних исковых требований к «Газпрому» на $12,2 млрд при условии получения компенсации. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. «Давайте рассматривать возможность того, как мы получим $3 млрд [которые "Газпром" должен выплатить Украине по решению Стокгольмского арбитража] и компенсацию. И если вы хотите, чтобы мы отказались от $12,2 млрд, то какую компенсацию мы получим?» – сказал Витренко в эфире телеканала «Украина».