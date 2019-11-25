«Нафтогаз» предложил «Газпрому» погасить стокгольмские долги газом
«Нафтогаз» ответил на официальное предложение «Газпрома» заключить новый контракт и готов отказаться от денежного возмещения, назначенного Стокгольмским арбитражем, заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко. С учетом пени за просрочку платежа сумма, которую «Нафтогаз» рассчитывает получить от российской компании, составляет около $3 млрд, напомнил Витренко: «Нас устраивают денежные средства, но, если «Газпром» хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение».
«Мы придерживаемся конструктивной и неконфронтационной позиции [в переговорах о продолжении транзита через Украину]», – сказал Витренко. «Нафтогаз» готов рассматривать возможность заключения краткосрочного – на случай чрезвычайной ситуации – контракта на транзит, предлагает топ-менеджер. Но урегулирование всех старых и новых претензий к «Газпрому», предъявленных «Нафтогазом» и украинскими регуляторами, не должно быть условием для подготовки нового транзитного контракта, уверен Витренко. Долгосрочный или нет, контракт должен заключаться по европейским правилам с отделенным от «Нафтогаза» оператором транзитных газопроводов и быть справедливыми и сбалансированным сам по себе, заключил он.
Официальное предложение продлить контракт на транзит газа или заключить новый на ближайший год отправлено «Нафтогазу» 18 ноября, сообщал «Газпром». Обязательным условием «Газпром» считает взаимный отказ от претензий в международном арбитраже, а также отмену решения антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа и отзыв ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против «Газпрома». «Давайте откровенно. Это предложение, которое было получено [от «Газпрома»], оно является неприемлемым для Украины», – ответил 19 ноября министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель (цитата по «Интерфаксу»).
«Газпром» пока не подтвердил получение ответа от «Нафтогаза» на предложение, «Ведомости» ждут комментария от представителя российской компании.
Сумма компенсаций и штрафов, которые Украина рассчитывает взыскать с «Газпрома», превышает $22 млрд. Из них $3 млрд – компенсация по решению Стокгольмского арбитража, которое «Газпром» продолжает оспаривать. Около $7 млрд (с учетом пени за неоплату с 2016 г.) – штраф антимонопольного комитета Украины. Кроме того, «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж еще один иск к «Газпрому» на $12,2 млрд.
Урегулирование этих претензий – одно из ключевых препятствий в поиске компромисса для продолжения транзита российского газа через Украину по окончании нынешнего контракта в 2019 г. Российская сторона настаивает, что «нулевой» вариант – отказ от взаимных требований – обязательное условие для заключения нового соглашения. 30 октября, после провала очередных трехсторонних переговоров в Брюсселе, жесткость российской позиции подтвердил президент России Владимир Путин: «Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон» (цитата по kremlin.ru).
Следующий раунд трехсторонних встреч на министерском уровне с участием Еврокомиссии и топ-менеджмента обеих компаний должен состояться в эту пятницу, 29 ноября, сообщил сегодня министр энергетики России Александр Новак.