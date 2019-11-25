«Нафтогаз» предложил «Газпрому» погасить стокгольмские долги газом

«Мы придерживаемся конструктивной и неконфронтационной позиции [в переговорах о продолжении транзита через Украину]», – сказал Витренко. «Нафтогаз» готов рассматривать возможность заключения краткосрочного – на случай чрезвычайной ситуации – контракта на транзит, предлагает топ-менеджер. Но урегулирование всех старых и новых претензий к «Газпрому», предъявленных «Нафтогазом» и украинскими регуляторами, не должно быть условием для подготовки нового транзитного контракта, уверен Витренко. Долгосрочный или нет, контракт должен заключаться по европейским правилам с отделенным от «Нафтогаза» оператором транзитных газопроводов и быть справедливыми и сбалансированным сам по себе, заключил он.