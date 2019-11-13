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«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

«Газпром» отменил запланированное на этой неделе размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Источники РБК пояснили, что претензии на эти средства может выдвинуть украинский «Нафтогаз», добивающийся исполнения решения Стокгольмского арбитража. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

Собеседник «Интерфакса» не исключил, что в случае благоприятного момента «Газпром» может вернуться к идее размещения евробондов в ближайшее время. Для этого готовы все необходимые документы, добавил он.

Ранее Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг Киева за поставки газа на $2,018 млрд, по итогам двух арбитражных споров на поставку и транзит «Газпром» должен доплатить украинской компании $2,56 млрд. Пока «Газпром» отказывается выплачивать эти средства и обжалует эти решения.

Последнее размещение в этом году «Газпром» провел в феврале (на $1,25 млрд под 5,15% годовых). Тогда компания выпустила ценные бумаги на $1,25 млрд под 5,15% годовых. Общий спрос по финальной цене составил $3,5 млрд, а во время сбора заявок достигал $5 млрд, в 4,5 раза больше предложения. Сразу после этого «Нафтогаз» направил в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital S.A. (эмитент старой базовой программы евробондов) и GazAsia Capital S.A. (SPV облигаций в японских иенах) уведомление об аресте любой задолженности и активов российской компании в Люксембурге. Окружной суд Люксембурга в июле отклонил жалобу «Газпрома» и подтвердил аресты активов на территории страны.