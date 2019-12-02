Миллиардер Ричард Брэнсон отказался от сделки с Air France
Британский миллиардер Ричард Брэнсон решил отказаться от сделки с авиакомпанией Air France-KLM Group для сохранения контроля над Virgin Atlantic Airways, сообщает Bloomberg.
По данным издания, Брэнсон уведомил в письме своих сотрудников о том, что он расторг соглашение, предполагающее продажу части акций Virgin Atlantic Airways в ближайшие два года. Брэнсон продолжит сохранять контроль над 51% компании.
Air France-KLM решила купить долю в Virgin Atlantic Airways за 220 млн фунтов стерлингов ($284 млн) еще в 2017 г. Окончательное соглашение с Air France-KLM будет достигнуто в ближайшие несколько недель, рассказали Bloomberg источники, знакомые с переговорами. В Air France-KLM отказались прокомментировать данную информацию.
Virgin Atlantic Airways была основана Брэнсоном в 1984 г. Forbes оценивает состояние бизнесмена в $4 млрд.