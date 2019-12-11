«Хартия» Игоря Чайки построит завод по переработке мусора в Щелково
Строительство завода будет стоить $4 млн, оно может начаться уже в 2020 г. «Хартия» рассчитывает на господдержку, но она еще не утверждена.
Мощность будущего завода составит 1–1,2 млн т в год. Там можно будет как сортировать отходы, так и перерабатывать упаковку ПЭТ, макулатуру и алюминиевую тару. «Хартия» не планирует сжигать на заводе отходы с выработкой энергии.
«Хартия» занимается сбором и утилизацией мусора в двух округах Москвы. У нее уже есть сортировочный комплекс на Алтуфьевском шоссе, который компания планировала модернизировать.
Если у оператора есть стабильный объем вывоза, то строить сортировочный и перерабатывающий комплекс не только обязательно, но и экономически оправдано, говорит председатель совета директоров ГК «Экотехнологии» (занимается рециклингом пластиков и раздельным сбором) Константин Рзаев. Сейчас сортировочных мощностей не хватает, отмечает он.