«Хартия» Игоря Чайки построит завод по переработке мусора в Щелково

Если у оператора есть стабильный объем вывоза, то строить сортировочный и перерабатывающий комплекс не только обязательно, но и экономически оправдано, говорит председатель совета директоров ГК «Экотехнологии» (занимается рециклингом пластиков и раздельным сбором) Константин Рзаев. Сейчас сортировочных мощностей не хватает, отмечает он.