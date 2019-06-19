Компания Игоря Чайки по обращению с отходами может получить поддержку от властей
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До конца июня должен быть объявлен список проектов, которые положат начало мусорной реформе – строительству сортирующих комплексов, перерабатывающих заводов, полигонов и т. д. В июне будут отобраны первые 20 проектов, сообщал ранее «Российский экологический оператор» (РЭО). Собраны заявки почти из 60 регионов на 101 млрд руб., рассказывал гендиректор РЭО Денис Буцаев на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня. Какие проекты уже отобраны, по каким критериям и какая сумма будет выделена на их поддержку, представитель РЭО не комментирует. Оператор должен представить проекты до конца месяца, затем они будут рассмотрены наблюдательным советом РЭО, сказал представитель Минприроды.
Компания «Хартия» (оператор в Московской, Ярославской и Тульской областях) подала заявки на два проекта общей стоимостью 2 млрд руб. в Тульской и Ярославской областях, рассказал «Ведомостям» ее владелец Игорь Чайка. Это будут комплексы по сортировке и переработке коммунальных отходов. Органический материал будет перерабатываться в компост, а из пластика компания собирается делать контейнеры под собственные нужды. Чтобы загрузить мощности, «Хартия» планирует модернизировать сортировочный комплекс на Алтуфьевском шоссе в Москве.
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