РБК: белорусский бизнесмен будет поставлять российский уголь на Украину

Зарегистрированная в Эстонии NT Marine получила разрешение на поставку более 600 000 т коксующегося и энергетического угля из России на Украину в декабре 2019 г., сообщает РБК со ссылкой на данные об объеме квот, которые Минэкономразвития согласовывает с грузоотправителями. Это составляет почти 50% всех поставок.