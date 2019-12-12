РБК: белорусский бизнесмен будет поставлять российский уголь на Украину
Зарегистрированная в Эстонии NT Marine получила разрешение на поставку более 600 000 т коксующегося и энергетического угля из России на Украину в декабре 2019 г., сообщает РБК со ссылкой на данные об объеме квот, которые Минэкономразвития согласовывает с грузоотправителями. Это составляет почти 50% всех поставок.
В списке квот на ноябрь не было NT Marine, отмечает издание. Они были распределены между российскими производителями, среди которых «Кузбассразрезуголь» Андрея Бокарева и Искандера Махмудова, Evraz Романа Абрамовича и партнеров, Новолипецкий металлургический комбинат Владимира Лисина и Магнитогорский металлургический комбинат Виктора Рашникова.
Владелец NT Marine – Алексей Чулец, свидетельствуют данные эстонского реестра. По информации собеседников РБК, компания входит в сферу интересов белорусского олигарха Николая Воробья. Эту информацию РБК подтвердил глава украинского Независимого союза горняков и депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.