Капитализация Saudi Aramco во второй день торгов после IPO превысила $2 трлн
Цена акций Saudi Aramco на второй день торгов после IPO подскочила сразу на 10% к закрытию вчерашней торговой сессии — до 38,7 риала ($10,3) за бумагу, сообщает CNBC со ссылкой на данные биржи Tadawul. Капитализация крупнейшей в мире нефтяной компании превысила $2 трлн.
В первый день торгов, 11 декабря, цена акций Saudi Aramco так же сразу взлетела на 10% от объявленной — до 35,2 риала, и, поскольку биржа установила лимит колебаний в этом диапазоне, то на этой цене торговая сессия и закрылась.
В ходе IPO Саудовская Аравия продала инвесторам 1,5% акций компании за $25,6 млрд. При этом еще 450 млн акций, или 15% от предложения, были отведены под опцион доразмещения (для стабилизации котировок акций после IPO).
Исходя из цены размещения, Saudi Aramco была оценена примерно в $1,7 трлн, став самой дорогой в мире и с большим отрывом опередив американскую Apple, рыночная капитализация которой составляет около $1,2 трлн. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд после объявления итогов IPO заявил, что скоро Saudi Aramco будет стоить на рынке больше $2 трлн.