В Саудовской Аравии начались торги акциями Saudi Aramco

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман хотел, чтобы компания была оценена в $2 трлн. Это позволило бы привлечь $100 млрд от продажи 5% акций. До того как Saudi Aramco представила проспект эмиссии в начале ноября, оценки инвестбанков варьировались от $1,2 трлн до $2,3 трлн.