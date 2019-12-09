Как инвесторы переболели Saudi Aramco

Когда нефтяная госкомпания Saudi Aramco завершит на днях первичное размещение акций, она станет крупнейшей компанией мира с капитализацией $1,7 трлн. Но такого же ажиотажа и внимания к этому факту, как, например, к истории с достижением капитализации Apple рубежа в $1 трлн, не наблюдается. Даже преодоление планки в $1 трлн интернет-гигантом Amazon, а затем и Microsoft, пусть в этом уже и не было такого же чувства рекорда, как с Apple, представлялось более серьезной вехой, чем появление на мировом рынке компании, которая стоит в 1,7 раза больше.