Saudi Aramco оценена в $1,7 трлн
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco оценила свои акции перед IPO по верхней границе ценового диапазона, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Таким образом, Saudi Aramco оценена в $1,7 трлн, она станет самой большой публичной компанией в мире. Ее капитализация превысит совокупную стоимость пяти ведущих международных нефтяных компаний.
Размещение 1,5% акций позволит Saudi Aramco привлечь около $25,6 млрд, отмечает Financial Times, которая получила информацию о параметрах размещения от двух человек, знакомых с ходом подготовки к IPO. При этом в итоге объем привлеченных средств может даже увеличиться, так как спрос на бумаги достаточно высокий.
До сих пор крупнейшим IPO в мире было первичное размещение акций Alibaba в Нью-Йорке в 2014 г.: китайской компания тогда привлекла $25 млрд.
Saudi Aramco продает 3 млрд акций по 32 риала за штуку (около $8,5). Диапазон составлял 30-32 риала. Торги начнутся на саудовской бирже Tadawul 11 декабря.
Капитализация в $1,7 трлн – меньше того, на что изначально надеялся наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман. Он хотел, чтобы компания была оценена в $2 трлн. Это позволило бы привлечь $100 млрд от продажи 5% акций, надеялся он. Эти средства нужны принцу для реализации экономических реформ, цель которых – уменьшить зависимость Саудовской Аравии от нефти.
Saudi Aramco отказалась предоставить комментарии WSJ и FT.
До того, как Saudi Aramco представила проспект эмиссии в начале ноября, оценки инвестбанков варьировались от $1,2 трлн до $2,3 трлн. Позже некоторые работающие над сделкой банкиры советовали компании оценить акции в середине ценового диапазона, чтобы у инвесторов был стимул приобрести их после начала торгов и уменьшить риск снижения котировок, пишет FT со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией.
Saudi Aramco сделала ставку на местных инвесторов, отказавшись проводить роуд-шоу за пределами стран Персидского залива на фоне слабого спроса со стороны иностранных институциональных инвесторов. Тем не менее, заявки на покупку акций еще во вторник превысили $60 млрд, пишет WSJ. Благодаря такому спросу андеррайтеры смогут предложить дополнительно 450 млн акций, в результате чего общий размер привлеченных средств достигнет около $30 млрд.