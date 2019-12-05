Saudi Aramco оценена в $1,7 трлн

До того, как Saudi Aramco представила проспект эмиссии в начале ноября, оценки инвестбанков варьировались от $1,2 трлн до $2,3 трлн. Позже некоторые работающие над сделкой банкиры советовали компании оценить акции в середине ценового диапазона, чтобы у инвесторов был стимул приобрести их после начала торгов и уменьшить риск снижения котировок, пишет FT со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией.