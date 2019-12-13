Глава Якутии: «Мечел» может нарушить условия контракта по Эльгинскому месторождению
«Мечел» Игоря Зюзина может нарушить условия инвестиционного контракта о развитии Эльгинского месторождения угля, компания не в состоянии активно развивать инвестпроект, рассказал РБК глава Якутии Айсен Николаев. Речь идет о выполнении инвестиционной декларации и инвестициях за пятилетний период, заканчивающийся к октябрю 2020 г., уточнил он. «Сейчас мы не видим, что компания за оставшийся год сможет найти источники и успеть инвестировать оставшиеся средства», – заявил Николаев.
Эльгинское месторождение расположено на юго-востоке Якутии. Это крупнейшее российское месторождение коксующегося угля с запасами 2,2 млрд т. Оператором по освоению месторождения является дочерняя компания «Мечела» – «Эльгауголь» (доля «Мечела» – 51%, остальное – у Газпромбанка). Статус участника регионального инвестпроекта в Якутии «Эльгауголю» был присвоен в конце сентября 2015 г. По словам источника РБК, знакомого с условиями проекта, в 2016–2018 гг. «Эльгауголь» направила на развитие проекта менее 5,5 млрд руб., что составляет около 7% от запланированного объема инвестиций (около 80 млрд руб.). В оставшийся год «Эльгауглю» необходимо инвестировать 73 млрд руб.
Участие в региональных инвестпроектах дает налоговые преференции: ставка по налогу на прибыль нулевая (по части налога, которая идет в республиканский бюджет) на первые пять лет и, соответственно, 10% на следующие пять лет. Помимо этого, в течение десяти лет применяются понижающие коэффициенты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), где коэффициенты повышаются каждые два года.
Если компания не выполнит условия инвестиционной декларации, то ее могут лишить налоговых льгот, добавил Николаев. По словам источника РБК, налоговые льготы «Эльгаугля» от Якутии в 2015–2019 гг. составили около 1 млрд руб.
В 2019 г. добыча угля на месторождении будет на уровне 5 млн т, «хотя в 2020 г. она должна была дойти до 20 млн т», отметил глава Якутии. В январе – сентябре 2019 г. добыча на Эльгинском месторождении сократилась на 17% до 3,23 млн т, заявили в пресс-службе компании. Деятельность «Мечела» осложняется высокой долговой нагрузкой. Чистый долг без пеней, штрафов и опционов на конец сентября был на уровне 408 млрд руб., сократившись за девять месяцев этого года на 15 млрд руб.