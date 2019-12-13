Глава Якутии: «Мечел» может нарушить условия контракта по Эльгинскому месторождению

В 2019 г. добыча угля на месторождении будет на уровне 5 млн т, «хотя в 2020 г. она должна была дойти до 20 млн т», отметил глава Якутии. В январе – сентябре 2019 г. добыча на Эльгинском месторождении сократилась на 17% до 3,23 млн т, заявили в пресс-службе компании. Деятельность «Мечела» осложняется высокой долговой нагрузкой. Чистый долг без пеней, штрафов и опционов на конец сентября был на уровне 408 млрд руб., сократившись за девять месяцев этого года на 15 млрд руб.