ВЭБ станет основным владельцем футбольного клуба ЦСКА
ВЭБ.РФ станет владельцем более 75% «Профессионального футбольного клуба ЦСКА» в результате конвертации его долга в акции. Об этом журналистам сообщил председатель госкорпорации Игорь Шувалов, передает «Интерфакс».
ВЭБ рассматривает это как временную меру для того, чтобы дать возможность развиваться клубу, отметил Шувалов. Госкорпорация вместе с самим ЦСКА и РФПИ уже ищут новых инвесторов.
Два собеседника «Ведомостей» в ВЭБе говорят, что госкорпорация не претендует на управление футбольным клубом, который сейчас находится в тяжелом финансовом положении. По договоренности ВЭБа с нынешним владельцем и президентом ПФК ЦСКА Евгением Гинером, он сохранит свой пост и по-прежнему будет руководить футбольным клубом. Со своей стороны, ВЭБ займется управлением комплексом недвижимости клуба, который включает «ВЭБ Арену» и располагающийся в ней офисный центр.
Владельцем 100% АО «ПФК ЦСКА» является британская Bluecastle Enterprises Limited, следует из отчета последней за 2018 г. Согласно документу, конечный бенефициар компании — Евгений Гинер. 76,44% ЦСКА находятся в залоге, сказано в том же отчете.
ВЭБ в 2013 г. выдал кредит на строительство стадиона ЦСКА. Госкорпорация вложила в проект $240 млн, общая стоимость строительства оценивалась в $350 млн. Стадион был открыт в 2016 г. под названием «Арена ЦСКА», позже его переименовали в «ВЭБ Арену».
В нынешнем сезоне ЦСКА занимает четвертое место в чемпионате России, отставая от лидера, «Зенита», на 11 очков. Кроме того, ЦСКА не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы, заняв последнее место в своей группе.
ЦСКА является семикратным чемпионом СССР и шестикратным чемпионом России. В 2005 г. клуб стал обладателем Кубка УЕФА.