ВЭБ станет основным владельцем футбольного клуба ЦСКА

Два собеседника «Ведомостей» в ВЭБе говорят, что госкорпорация не претендует на управление футбольным клубом, который сейчас находится в тяжелом финансовом положении. По договоренности ВЭБа с нынешним владельцем и президентом ПФК ЦСКА Евгением Гинером, он сохранит свой пост и по-прежнему будет руководить футбольным клубом. Со своей стороны, ВЭБ займется управлением комплексом недвижимости клуба, который включает «ВЭБ Арену» и располагающийся в ней офисный центр.