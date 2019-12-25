В здании «Известий» откроется фуд-холл Eat Market

В историческом здании газеты «Известия», расположенном на Пушкинской площади в центре Москвы, до конца 2019 г. откроется фуд-холл Eat Market, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя оператора Zemskiy Group. На площади 600 кв. м будет представлено десять концепций. В частности, в здании появится рыбный ресторан «Краб всему голова», суши-бар Japan, авокадо-бар Avocado Religion, кондитерская, алкогольный бар и другие заведения. Eat Market будет занимать помещение на первом этаже, где ранее находились ресторан «Урюк» и Moska Bar, отметили в компании. В группе «Ташир» Самвела Карапетяна, выступающей собственником здания, не стали комментировать открытие фуд-холла.