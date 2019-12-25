В здании «Известий» откроется фуд-холл Eat Market
В историческом здании газеты «Известия», расположенном на Пушкинской площади в центре Москвы, до конца 2019 г. откроется фуд-холл Eat Market, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя оператора Zemskiy Group. На площади 600 кв. м будет представлено десять концепций. В частности, в здании появится рыбный ресторан «Краб всему голова», суши-бар Japan, авокадо-бар Avocado Religion, кондитерская, алкогольный бар и другие заведения. Eat Market будет занимать помещение на первом этаже, где ранее находились ресторан «Урюк» и Moska Bar, отметили в компании. В группе «Ташир» Самвела Карапетяна, выступающей собственником здания, не стали комментировать открытие фуд-холла.
По информации источника газеты на рынке недвижимости, владелец здания решил изменить концепцию из-за активного развития сегмента фуд-холлов и фуд-маркетов в России. «Ташир» недавно открыл первый фуд-холл в Сочи под брендом «Гастропорт», уточнил источник.
Здание «Известий» было построено в стиле конструктивизма в 1927 г., ему присвоен статус объекта культурного наследия. До 2011 г. площадь 21 000 кв. м там занимала редакция газеты. В 2012 г. контролирующая «Известия» «Национальная медиа группа» договорилась с «Таширом» о реконструкции здания, а в 2017 г. «Ташир» стал владельцем объекта. Изначально компания собиралась развивать здание как многофункциональный центр с гостиницей и офисами, напомнил один из источников «Коммерсанта».
Zemskiy Group принадлежит бизнесмену Владиславу Земскому. В Москве компания управляет тремя фуд-холлами Eat Market: на территории делового квартала «Красная роза», в бизнес-парке «Фактория» и торговом центре «Океания». Аналогичный фуд-холл Zemskiy Group планирует открыть в жилом комплексе «Маршал» в районе Щукино. Еще один Eat Market работает в Санкт-Петербурге. Компания рассчитывает, в 2020 г. открыть в Москве и Подмосковье еще семь-восемь фуд-холлов.