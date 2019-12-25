Очистку нефти из нефтепровода «Дружба» после загрязнения завершат через полгода

Некачественная российская нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений попала в нефтепровод «Дружба» в апреле. Поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, на Украину и в страны Балтии были приостановлены. Они возобновились в июне.