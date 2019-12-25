Очистку нефти из нефтепровода «Дружба» после загрязнения завершат через полгода
«Сейчас мы значительно уменьшили количество загрязненной нефти и, думаю, до середины 2020 года уберем оставшиеся объемы», — сказал Новак.
Некачественная российская нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений попала в нефтепровод «Дружба» в апреле. Поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, на Украину и в страны Балтии были приостановлены. Они возобновились в июне.
В июле совет директоров «Транснефти» утвердил предельный размер выплат пострадавшим от загрязнения компаниям в размере $15 за баррель. Общие выплаты могли составить более $500 млн, или около 32 млрд руб.