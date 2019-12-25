Бизнес

Очистку нефти из нефтепровода «Дружба» после загрязнения завершат через полгода

Ведомости

Очистка нефти после загрязнения на нефтепроводе «Дружба» продлится до середины 2020 г. Об этом в интервью РБК сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«Сейчас мы значительно уменьшили количество загрязненной нефти и, думаю, до середины 2020 года уберем оставшиеся объемы», — сказал Новак.

Некачественная российская нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений попала в нефтепровод «Дружба» в апреле. Поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, на Украину и в страны Балтии были приостановлены. Они возобновились в июне.

В июле совет директоров «Транснефти» утвердил предельный размер выплат пострадавшим от загрязнения компаниям в размере $15 за баррель. Общие выплаты могли составить более $500 млн, или около 32 млрд руб. 

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