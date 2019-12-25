Сирия начала совместную с российскими компаниями геологоразведку в Средиземноморье

«Я впервые говорю об этом: Сирия начала работы по геологоразведке нефти и газа в Средиземном море совместно с российскими компаниями», — сказала Шаабан (цитата по РИА «Новости»). Она не назвала компании, но отметила, что сирийские власти несколько лет готовили начало геологоразведки.