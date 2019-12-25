Сирия начала совместную с российскими компаниями геологоразведку в Средиземноморье
Геологоразведку на месторождениях нефти и газа в Средиземном море Сирия начала совместно с российскими компаниями. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на интервью советника президента Башара Асада Бусейны Шаабан ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
«Я впервые говорю об этом: Сирия начала работы по геологоразведке нефти и газа в Средиземном море совместно с российскими компаниями», — сказала Шаабан (цитата по РИА «Новости»). Она не назвала компании, но отметила, что сирийские власти несколько лет готовили начало геологоразведки.
В 2013 г. министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии подписало контракт с российской компанией «Союзнефтегаз» на проведение изысканий и разведки нефти и газа на морском блоке №2 в территориальных водах Сирии. Сообщалось об инвестициях в геологоразведку в $90 млн долларов. Общая площадь блока №2 — 2190 квадратных километров.
«Союзнефтегаз» уже работал на разведочных проектах в Сирии, но тогда коммерческих запасов ему обнаружить не удалось.