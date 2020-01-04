Оператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала года
В первый день 2020 г. транзит российского газа через территорию Украины снизился в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, свидетельствуют данные »Оператора ГТС Украины».
В декабре в сутки в среднем через украинскую территорию европейским потребителям поставлялось 261 млн кубометров газа. Непосредственно 31 декабря было прокачано чуть более 220 млн кубометров, 1 января — только 49,3 млн кубометров газа. 2 января поставки снизились еще больше, до 38,8 млн кубометров газа.
Ранее в компании заявили, что заявки »Газпрома» по поставкам газа в европейские страны выполняются в полном объеме.
30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений о поставках газа на 2020–2024 гг. Согласно ему, «Нафтогаз» будет бронировать у оператора транзитные мощности под заявленные объемы. В пакет также входит договор о поставках российского газа на Украину. Договоренности Украины и России предполагают транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 г. и по 40 млрд – с 2021 по 2024 г.