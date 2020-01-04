Оператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала года

30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений о поставках газа на 2020–2024 гг. Согласно ему, «Нафтогаз» будет бронировать у оператора транзитные мощности под заявленные объемы. В пакет также входит договор о поставках российского газа на Украину. Договоренности Украины и России предполагают транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 г. и по 40 млрд – с 2021 по 2024 г.