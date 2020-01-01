Начались поставки газа через Украину в Европу по новому транзитному договору
«Мы доказали, что способны работать с новыми европейскими правилами», – написал Макагон. Он добавил, что первая ночь работы прошла в штатном режиме, все обязательства по транзиту по новому договору «проработали».
На странице компании-оператора в Facebook этот пост дополнен сообщением о том, что «первые кубометры газа уже транспортированы в Европу по новому транзитному договору».
30 декабря «Газпром» и украинский «Нафтогаз» подписали пакетное соглашение о транзите газа на 2020–2024 гг. Согласно ему, «Нафтогаз» будет бронировать у оператора транзитные мощности под заявленные объемы. В пакет входит и договор между украинским и российским операторами.
Договоренности Украины и России предполагают транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 г. и по 40 млрд – с 2021 по 2024 г.
Компания «Оператор газотранспортной системы Украины» была выделена из «Нафтогаза» как независимый оператор. Она получила лицензию и прошла сертификацию на транспортировку природного газа в Европу 24 декабря.