Начались поставки газа через Украину в Европу по новому транзитному договору

30 декабря «Газпром» и украинский «Нафтогаз» подписали пакетное соглашение о транзите газа на 2020–2024 гг. Согласно ему, «Нафтогаз» будет бронировать у оператора транзитные мощности под заявленные объемы. В пакет входит и договор между украинским и российским операторами.