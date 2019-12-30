«Газпром» и «Нафтогаз» подписали соглашение о транзите российского газа

ПАО «Газпром», НАК «Нафтогаз Украины», ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) и Министерство юстиции Украины в соответствии с Протоколом от 20 декабря подписали пакет документов, которые позволяют продолжить транзит газа через территорию Украины после 31 декабря 2019 года .

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали соглашение о транспортировке газа через территорию Украины. Таким образом, «Нафтогаз» выступает компанией-организатором транзита и берет на себя соответствующие риски. «Нафтогаз» и ОГТСУ заключили транспортное соглашение, «Газпром» и ОГТСУ — межоператорское соглашение. Компания-организатор должна забронировать мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд куб. м газа сроком на 5 лет: в 2020 году — 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах — по 40 млрд куб. м .

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров. Документ предусматривает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга , по которым не принято решений, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам от 19 января 2009 года.