«Газпром» и «Нафтогаз» подписали соглашение о транзите российского газа
Россия продолжит поставлять газ в Европу через газотранспортную систему Украины. «После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности», — процитировала пресс-служба «Газпрома» руководителя российской монополии Алексея Миллера.
Были подписаны документы:
ПАО «Газпром», НАК «Нафтогаз Украины», ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) и Министерство юстиции Украины в соответствии с Протоколом от 20 декабря подписали пакет документов, которые позволяют продолжить транзит газа через территорию Украины после 31 декабря 2019 года.
«Газпром» и «Нафтогаз» подписали соглашение о транспортировке газа через территорию Украины. Таким образом, «Нафтогаз» выступает компанией-организатором транзита и берет на себя соответствующие риски. «Нафтогаз» и ОГТСУ заключили транспортное соглашение, «Газпром» и ОГТСУ — межоператорское соглашение. Компания-организатор должна забронировать мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд куб. м газа сроком на 5 лет: в 2020 году — 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах — по 40 млрд куб. м.
«Газпром» и «Нафтогаз Украины» заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров. Документ предусматривает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято решений, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам от 19 января 2009 года.
«Газпром» и Министерство юстиции Украины заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к «Газпрому», основанных на решении Антимонопольного Комитета Украины.
Достигнутые договоренности являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон, заявил Миллер. По его словам, «Газпром» в очередной раз подтвердил, что является ответственным поставщиком и надежным партнером.
На завершение переговоров отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. На своей странице в Facebook он написал, что Украина благодаря соглашениям получит более $7 млрд в течение пяти лет. По его словам, стороны могут продлить контракт еще на десять лет.
Действующий одиннадцатилетний контракт России и Украины истекает 1 января 2020 г. Об условиях подписания и параметрах нового транзитного соглашения стороны договорились 20 декабря, после двухдневных переговоров. С российской стороны в них участвовал Миллер и министр энергетики Александр Новак, с украинской — министр энергетики Алексей Оржель, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко и руководитель оператора газотранспортной системы страны Сергей Макогон.
Условия соглашения были закреплены в межправительственном протоколе. В частности, «Газпром» должен был выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных по решению Стокгольмского арбитража. «Газпром» это условие выполнил, о чем 27 декабря сообщил представитель российской компании. Подписать все соглашения стороны договаривались до окончания 29 декабря, однако сорвали дедлайн почти на сутки.
Москва и Киев договорились также о возможности возобновления прямых поставок российского газа на Украину. В протоколе указывалось, что его цена в этом случае будет рассчитываться на базе спотовых цен на немецком хабе NCG.