Кому выгодно газовое соглашение России и Украины
После двух суток активных переговоров – в общей сложности встречи в Берлине (19 декабря) и Минске (20 декабря) длились около 15 часов – Россия и Украина договорились о продолжении транзита российского газа через Украину. Одно из основных условий сделки – подписание безотзывного соглашения об урегулировании всех взаимных судебных претензий. «Газпром» обязался исполнить решение стокгольмского арбитража, по которому он должен выплатить «Нафтогазу» компенсацию в размере около $2,9 млрд. А «Нафтогаз» – отозвать все остальные иски к «Газпрому» на сумму более $12 млрд, в том числе направленные на попытку ареста активов и имущества российской компании. Кроме того, должны быть аннулированы претензии к «Газпрому» со стороны Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд. При выполнении этих условий до 29 декабря обе стороны договорились подписать новый транзитный контракт сроком на пять лет.
О чем договорились
Условия возможного транзитного контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» уже определены. Он может быть заключен на 2020–2024 гг. «Газпром» обязуется зарезервировать мощности (принцип «качай или плати». – «Ведомости») по прокачке газа. На 2020 г. это 65 млрд куб. м газа, в 2021–2024 гг. – 40 млрд куб. м ежегодно. Кроме того, стороны договорились о возможности продлить контракт на аналогичных условиях на 2025–2034 гг.
Существенным отличием от действующего контракта на транзит является роль «Нафтогаза» в новом соглашении. Несмотря на действия Украины по созданию независимого газотранспортного оператора, чего требует европейское энергетическое законодательство, напрямую «Газпром» с ним взаимодействовать не будет. Организацией транспортировки газа для «Газпрома» будет заниматься «Нафтогаз», с которым российская компания подпишет соответствующее соглашение. И именно «Нафтогаз» со своей стороны будет заниматься бронированием и выкупом необходимой транспортной мощности у ООО «Оператор газотранспортной системы Украины». Это – желание российской компании, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. «Газпром» не готов брать на себя все риски украинского законодательства и регулирования, особенно риски изменений в нормативно-правовой базе, которые могут происходить каждый день. «Нафтогаз» более приспособлен к таким рискам, поскольку это национальная компания, акционером которого является украинское правительство», – написал Витренко в соцсетях.
«Нафтогаз Украины» нам оказывает услуги, мы зафиксировали объемы, мы зафиксировали размер оплаты этих услуг, и в пределах этого размера «Нафтогаз Украины» решает все вопросы», – цитирует ТАСС слова вице-премьера России Дмитрия Козака. Риски, связанные с тарифной политикой украинских регуляторов, таким образом, также будет нести «Нафтогаз», следует из слов Козака. «Мы «Нафтогазу» сказали, сколько мы будем готовы ему компенсировать за оказание этой услуги [по организации транзита], но нас тариф не беспокоит, – цитирует вице-премьера «Интерфакс». – Если будет тариф ниже размера этой услуги, то это будут дополнительные доходы «Нафтогаза Украины». Если тариф будет выше, то это коммерческие риски «Нафтогаза Украины». Но «Нафтогазу Украины» легче с государственными органами Украины решать эти вопросы, для того чтобы обеспечивать себе прибыль от оказания этой услуги, чем нам отсюда спорить, доказывать, обоснованный этот тариф – необоснованный».
Размер компенсации, о котором договорились «Газпром» и «Нафтогаз», в протоколе не раскрывается. Представители «Газпрома» и «Нафтогаза» не стали комментировать этот вопрос.
Кроме того, стороны договорились о возможности возобновления прямых поставок российского газа на Украину. Цена российского газа в этом случае будет рассчитываться на базе спотовых цен на немецком хабе NCG, следует из протокола. Но предметное обсуждение контракта будет возможно только после полного выполнения договоренностей об урегулировании судебных претензий и подготовки транзитного соглашения, подчеркивается в документе.
Выиграли все
Достигнутые договоренности – в интересах обеих сторон, сходятся во мнении опрошенные «Ведомостями» аналитики.
Самое главное – сторонам удалось избежать новой газовой войны и прекращения транзита газа в Европу, что уже случалось в 2006 и 2009 гг., говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Имидж «Газпрома» как надежного партнера будет подтвержден на практике. «Из того, что предано огласке, это вполне сбалансированный рецепт недопущения транзитного кризиса и нормализации отношений в газовой сфере между Россией и Украиной», – говорит замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Параметры мировой – это тот случай, «когда выигрывают все», соглашается Маринченко. «Хотя вероятность отклонения от достигнутых договоренностей кажется ничтожной, для того чтобы праздновать окончательную победу здравого смысла в «газовом противостоянии», надо дождаться подписания транзитного контракта», – предупреждает он.
Важным фактором в достижении прорыва стало изменение российской позиции в отношении «стокгольмского долга», считают эксперты. Вплоть до октября Россия настаивала на полном обнулении претензий «Газпрома» и «Нафтогаза». Но Украина от компенсации, уже присужденной стокгольмским арбитражем, отказываться не хотела. Впервые об изменении российской позиции в этом вопросе сказал президент России Владимир Путин 19 декабря: «Решение суда есть – это правда. И мы должны из этого исходить».
Согласие «Газпрома» выплатить присужденный стокгольмским арбитражем штраф показывает готовность компании действовать в правовом поле, указывает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Кроме того, выплата долга позволит «Газпрому» снять с повестки дня вопрос ареста активов и вернуться на рынок евробондов, добавляет Маринченко.
«Киев получает гарантированные платежи за транзит российского газа и получает возможность закупать газпромовский газ по более выгодной цене, чем по реверсу, – рассуждает Маринченко. – 40 млрд куб. м – это больше, чем нужно будет «Газпрому» в перспективе ближайших нескольких лет после окончательного запуска «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», но зато украинская газотранспортная система остается жизнеспособной, а Россия получит возможность наращивать поставки в Европу в будущем при наличии спроса».
Заявленные объемы резервирования украинской газотранспортной системы (ГТС) дают «Газпрому» гарантии обеспечения бесперебойных поставок газа европейским потребителям не только сейчас, когда истекает текущий договор, но и в дальнейшем при неадекватных решениях Еврокомиссии в части загрузки мощностей «Северного потока» и «Северного потока – 2», добавляет Белова.
Что касается объемов транзита, 65 млрд куб. м на 2020 г. – это скорее нижняя граница потребности «Газпрома» в украинском маршруте в 2020 г., добавляет Белова. В перспективе же до 2024 г. резервирование 40 млрд куб. м ежегодно будет достаточным и для обеспечения работоспособности украинской ГТС, и для удовлетворения потребностей российской компании, заключает она. Это компромиссная цифра, которая позволит поддерживать транзитную систему и в то же время оптимизировать потоки экспорта российского газа на европейские рынки, соглашается Гривач.