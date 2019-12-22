Кому выгодно газовое соглашение России и Украины

«Нафтогаз Украины» нам оказывает услуги, мы зафиксировали объемы, мы зафиксировали размер оплаты этих услуг, и в пределах этого размера «Нафтогаз Украины» решает все вопросы», – цитирует ТАСС слова вице-премьера России Дмитрия Козака. Риски, связанные с тарифной политикой украинских регуляторов, таким образом, также будет нести «Нафтогаз», следует из слов Козака. «Мы «Нафтогазу» сказали, сколько мы будем готовы ему компенсировать за оказание этой услуги [по организации транзита], но нас тариф не беспокоит, – цитирует вице-премьера «Интерфакс». – Если будет тариф ниже размера этой услуги, то это будут дополнительные доходы «Нафтогаза Украины». Если тариф будет выше, то это коммерческие риски «Нафтогаза Украины». Но «Нафтогазу Украины» легче с государственными органами Украины решать эти вопросы, для того чтобы обеспечивать себе прибыль от оказания этой услуги, чем нам отсюда спорить, доказывать, обоснованный этот тариф – необоснованный».