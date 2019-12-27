«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд
«С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, «Газпром» осуществил выплату 2,9 млрд долл в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма, в срок, предусмотренный Протоколом от 20 декабря».
Выплата — часть договоренностей, достигнутых представителями России и Украины в декабре во время двух встреч в Берлине 20 декабря. Согласно договоренностям, после выплат «Газпрома», украинская компания должна отозвать иски на общую сумму $12 млрд, в их числе требования об аресте активов и имущества российской компании. Кроме того, антимонопольный комитет Украины должен отказаться от претензий к «Газпрому» на $7,4 млрд.
В конце этого года истекал транзитный контракт на транспортировку газа через Украину. С 2015 г. Украина перестала покупать у России газ напрямую. Для закупки она использует реверсивную схему, покупая газ у европейских поставщиков (Словакия, Венгрия и Польша), закупающих российское топливо. 20 декабря, Москва и Киев договорились о возобновлении прямых поставок на Украину, но для этого стороны должны урегулировать судебные споры.
Взаимные судебные претензии Украины и «Газпрома» долгое время оставались одной из главных причин, по которой стороны не могли договориться о продолжении транзита газа. В 2018 г. Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд компенсации за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, впоследствии сумма выросла за счет процентов.