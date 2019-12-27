«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд

В конце этого года истекал транзитный контракт на транспортировку газа через Украину. С 2015 г. Украина перестала покупать у России газ напрямую. Для закупки она использует реверсивную схему, покупая газ у европейских поставщиков (Словакия, Венгрия и Польша), закупающих российское топливо. 20 декабря, Москва и Киев договорились о возобновлении прямых поставок на Украину, но для этого стороны должны урегулировать судебные споры.