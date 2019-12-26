Затянувшийся конфликт с «Нафтогазом» грозит «Газпрому» новыми потерями
Договоренность о продолжении транзита через Украину закрепляет позиции России на европейском рынке газа. Но затянувшийся конфликт грозит «Газпрому» новыми потерями в 2020 г.
Лучшая война та, что не состоялась. На первое место в условном рейтинге главных событий российской газовой отрасли в 2019 г. могли бы претендовать сразу несколько: начало поставок по «Силе Сибири», окончательное решение «Новатэка» строить «Арктик СПГ – 2» и анонс еще двух СПГ-проектов в Арктике, продажа 6,52% «Газпрома» «консорциуму» неназванных инвесторов. Но по уровню интриги и напряжения ни один из сюжетов не сравнится с переговорами о продолжении транзита российского газа через Украину и неожиданным выходом на подписание контракта в самый последний момент.
Контракт еще не подписан – ожидается, что это произойдет до 29 декабря, а до этого еще необходимо выполнить ряд условий. Но если Россия и Украина по-джентльменски отнесутся к договоренностям, то обе страны заключат выгодную для себя сделку. «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, которое вступило в силу еще в феврале 2018 г., но до сих пор не исполнялось. Украина же отказывается от остальных претензий по действующим контрактам с «Газпромом», от блокировки его активов и аннулирует антимонопольный штраф (общая сумма требований – более $22 млрд).
В остальном условия нового пятилетнего контракта учитывают интересы обеих сторон. Взяв на себя обязательства организовать транзит в 2020 г. 65 млрд куб. м газа и не менее 40 млрд в 2021–2024 гг., Украина сохраняет приемлемый для себя уровень доходов и жизнеспособность собственной газотранспортной системы, а бонусом получает снижение цен на газ, в случае возобновления его прямых закупок из России. «Газпром» решает проблему поставок, возникшую из-за не запущенных вовремя «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», а после их ввода в эксплуатацию сможет выбирать маршрут экспорта в Европу и оперативно реагировать на колебания спроса. Наконец, избежав новой газовой войны, Россия дает понять, что на нее как на поставщика можно положиться. Любой другой сценарий увеличивал вероятность драматического снижения роли газа в программе выхода на «нулевой углеродный след», параметры которой Европа планирует определить весной 2020 г. Для «Газпрома», 85% экспорта которого в 2018 г. пришлось именно на европейский рынок, в горизонте 10–15 лет такое развитие событий могло бы иметь крайне неприятные последствия.
Надежность украинского транзита – это гарантия долгосрочного сохранения природного газа в европейском энергобалансе, говорит директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова: «Подписание соглашения лишит многих политиков ЕС козыря не только в борьбе с «неблагонадежным» крупнейшим поставщиком газа, но и с неэкологичным природным газом как таковым».
При этом отдельно взятый 2020 год может стать одним из самых неудачных для экспорта «Газпрома» в Европу, и это будет результатом действий в том числе самой компании. Запуганная перебоями поставок в 2009 г., Европа сформировала беспрецедентно высокие запасы газа в подземных хранилищах. На конец декабря в них находится около 95 млрд куб. м газа (на 34% больше среднего уровня в 2015–2018 гг.), что вместе с появлением уверенности в продолжении транзита через Украину уже привело к снижению спотовых цен на газ ниже $130 за 1000 куб. м (нидерландский хаб TTF, 25 декабря). Долгосрочный прогноз погоды от ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) вплоть до конца марта обещает температуру на несколько градусов выше средней.
Страховка на случай развития негативного сценария в виде заполненных ПХГ, в том числе силами «Газпрома», в условиях мягкой зимы приведет к падению экспорта российского трубопроводного газа в Европу – компания сначала будет распродавать его из хранилищ, ожидает Белова. Кроме того, пострадает экспортная выручка компании, считает она: «Затоваривание рынка, которое в 2020 г. усугубится запуском новых СПГ-мощностей до 25 млн т, неизбежно приведет к дальнейшему снижению спотовых цен. Согласно форвардной кривой Thomson Reuters, наименьшая среднемесячная цена [на британском хабе] NBP в 2020 г. ожидается в июне – $140 за 1000 куб. м. Однако краткосрочно она может опуститься ниже $100». Возможно, что за уменьшением цены газа в Европе ниже $120 последует отказ части покупателей американского СПГ от использования забронированных мощностей на заводах в США, что поможет сбалансировать мировой рынок, предполагает Белова. Низкие цены на газ в Европе и общее замедление роста спроса в мире могут привести к переносу сроков строительства части новых СПГ-проектов, допускает аналитик МЭА по газовым рынкам Гергей Молнар.
Избыток предложения газа в Европе может привести к снижению цен ниже $105 за 1000 куб. м, соглашается аналитик Oxford Institute for Energy Studies Джеймс Хендерсон. Это может стимулировать рост спроса на газ и подчеркнуть его конкурентоспособность в сравнении с углем и другими источниками энергии, рассуждает он, поэтому в долгосрочной перспективе низкие цены на газ в 2020 г. – это хорошо, «но это, вероятно, будет тяжелый год для продавцов газа на континенте».
«Газпром» не будет жертвовать экспортом, считают опрошенные S&P Global Platts участники рынка. Скорее наоборот, он постарается использовать низкие цены на газ в борьбе с альтернативными поставщиками в Европу, в первую очередь СПГ. «Этот год будет резней. Цены будут убиты. Я думаю, в конце концов «Газпром» получит господство на рынке на 10–20 лет вперед», – цитирует агентство одного из британских трейдеров.