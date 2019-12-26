Затянувшийся конфликт с «Нафтогазом» грозит «Газпрому» новыми потерями

В остальном условия нового пятилетнего контракта учитывают интересы обеих сторон. Взяв на себя обязательства организовать транзит в 2020 г. 65 млрд куб. м газа и не менее 40 млрд в 2021–2024 гг., Украина сохраняет приемлемый для себя уровень доходов и жизнеспособность собственной газотранспортной системы, а бонусом получает снижение цен на газ, в случае возобновления его прямых закупок из России. «Газпром» решает проблему поставок, возникшую из-за не запущенных вовремя «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», а после их ввода в эксплуатацию сможет выбирать маршрут экспорта в Европу и оперативно реагировать на колебания спроса. Наконец, избежав новой газовой войны, Россия дает понять, что на нее как на поставщика можно положиться. Любой другой сценарий увеличивал вероятность драматического снижения роли газа в программе выхода на «нулевой углеродный след», параметры которой Европа планирует определить весной 2020 г. Для «Газпрома», 85% экспорта которого в 2018 г. пришлось именно на европейский рынок, в горизонте 10–15 лет такое развитие событий могло бы иметь крайне неприятные последствия.