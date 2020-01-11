Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада
В ноябре 2019 г. фонд получил предложение от мажоритарного акционера French Kiss о выкупе 32,5% доли за 150 млн руб. Стороны собираются завершить сделку в 2020 г., говорится в материалах VIY Growth Fund.
VIYM изучает различные варианты продажи доли, рассказал РБК гендиректор Ales Capital (является консультантом VIYM) Андрей Дегтярев. По его словам, доля может быть продана мажоритарному акционеру French Kiss Хусейину Йаманйылмазу.
VIYM хочет выйти из бизнеса в связи с окончанием инвестиционного периода, отметил Дегтярев. В отчетности VIY Growth Fund говорится, что финансовые результаты French Kiss оказались слабее, чем ожидалось: на развитие компании оказали влияние санкции и нестабильный спрос на премиальные продукты из-за низкого уровня реальных доходов населения и девальвации рубля.
аПо данным «СПАРК-Интерфакса», выручка по РСБУ российского юрлица French Kiss – ООО «Френчкисс» – в 2018 г. составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль – 3,6 млн руб. Данных за 2019 г. пока нет.