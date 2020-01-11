Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада

VIYM хочет выйти из бизнеса в связи с окончанием инвестиционного периода, отметил Дегтярев. В отчетности VIY Growth Fund говорится, что финансовые результаты French Kiss оказались слабее, чем ожидалось: на развитие компании оказали влияние санкции и нестабильный спрос на премиальные продукты из-за низкого уровня реальных доходов населения и девальвации рубля.