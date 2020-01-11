Меган Маркл заключила контракт с Disney

Ранее принц Гарри и его супруга рассказали о том, каким образом они планируют добиться финансовой независимости без королевских привилегий. Cупруги больше не будут претендовать на средства из гранта, выделяемого на расходы королевской семьи, говорится на их сайте. В грант перечисляются 15% доходов от земель и активов Великобритании. За счет этих денег финансируются официальные поездки членов королевской семьи, содержатся резиденции, а также выплачивается зарплата обслуживающему персоналу. Супружеская пара также собирается начать самостоятельно зарабатывать на жизнь, сняв с себя полномочия «старших» членов королевской семьи.