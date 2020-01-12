Итоговый размер IPO Saudi Aramco увеличился на $3,8 млрд
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco сообщила, что реализовала опцион на дополнительное размещение акций в ходе первичного листинга. В результате она привлекла на IPO $29,4 млрд.
В начале декабря Saudi Aramco продала 3 млрд акций по 32 риала за штуку, получив $25,6 млрд. В результате компания была оценена в $1,7 трлн. Это было крупнейшее IPO в истории, а Saudi Aramco стала самой большой компанией мира по рыночной капитализации. На вторичных торгах стоимость компании затем достигала $2 трлн.
В воскресенье Saudi Aramco сообщила, что благодаря высокому спросу на акции реализовала опцион еще на 450 млн акций, передает Reuters. «Сегодня рынку больше не предлагаются дополнительные акции, и в результате исполнения опциона у стабилизирующих рынок менеджеров (т. е. у инвестбанков – лид-менеджеров, которые после размещения некоторое время могут поддерживать акции на торгах. – «Ведомости») не останется акций компании», – говорится в заявлении Saudi Aramco. На торгах акции в воскресенье котировались по 35 риалов.