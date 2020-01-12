Итоговый размер IPO Saudi Aramco увеличился на $3,8 млрд

В воскресенье Saudi Aramco сообщила, что благодаря высокому спросу на акции реализовала опцион еще на 450 млн акций, передает Reuters. «Сегодня рынку больше не предлагаются дополнительные акции, и в результате исполнения опциона у стабилизирующих рынок менеджеров (т. е. у инвестбанков – лид-менеджеров, которые после размещения некоторое время могут поддерживать акции на торгах. – «Ведомости») не останется акций компании», – говорится в заявлении Saudi Aramco. На торгах акции в воскресенье котировались по 35 риалов.