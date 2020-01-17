Финансы

«Согаз» увеличил уставный капитал до рекордных 30 млрд рублей

Ведомости

Уставный капитал АО «Согаз» (ключевой участник группы «Согаз») увеличен с 25 млрд до 30 млрд руб. Это крупнейший показатель на российском страховом рынке.

Сейчас рейтинг страховщиков по размеру уставного капитала выглядит так: первое место занимает «Согаз» (30,1 млрд руб.), второе – «Ингосстрах» (27,5 млрд), на третьем месте «дочка» ЦБ – Российская национальная перестраховочная компания (21,3 млрд).

В октябре 2018 г. ВТБ продал страховой бизнес «Согазу», за который получил прибыль в размере 54,1 млрд руб. В периметр сделки вошли все компании группы «ВТБ страхование», включая «ВТБ страхование жизни» и «ВТБ медицинское страхование». Таким образом, объединение страховщиков создало крупнейшего игрока на рынке. Президент госбанка Андрей Костин рассказывал, что ВТБ получит в объединенной компании 10%, и оценил прибыль от сделки в «десятки миллиардов» рублей.

У «Согаза» могло быть две причины для такого решения и первая – имиджевая, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства НКР Евгений Шарапов: долгое время «Согаз" был лидером по размеру уставного капитала, но «Ингосстрах» в прошлом году увеличил капитал до 27,5 млрд руб., возглавив рейтинг страховщиков по размеру уставного капитала. Вторая – возможность использовать это как конкурентное преимущество в качестве условия в каких-либо тендерах, говорит Шарапов.

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Увеличение уставного капитала является для компании дополнительным конкурентным преимуществом, приводятся в сообщении слова предправления «Согаза» Антона Устинова.

«Согаз» – лидер страхового рынка, за 9 месяцев 2019 г. его сборы составили 160 млрд руб., по данным ЦБ.

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