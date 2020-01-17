«Согаз» увеличил уставный капитал до рекордных 30 млрд рублей

У «Согаза» могло быть две причины для такого решения и первая – имиджевая, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства НКР Евгений Шарапов: долгое время «Согаз" был лидером по размеру уставного капитала, но «Ингосстрах» в прошлом году увеличил капитал до 27,5 млрд руб., возглавив рейтинг страховщиков по размеру уставного капитала. Вторая – возможность использовать это как конкурентное преимущество в качестве условия в каких-либо тендерах, говорит Шарапов.