«Коммерсантъ»: Роман Троценко станет главным владельцем горнорудной Geopromining

Роман Троценко купил пакет в 48,19 % у «Сбербанк Капитала» и Bellmarsh Solutions в марте 2019 г. , это был его первый актив в горнорудной промышленности. В июле 2019 г. Троценко приобрел 22,4% в Petropavlovsk и 6% в виде конвертируемых облигаций за сумму около $100 млн. Он также интересовался покупкой доли в «Высочайшем», который добывает золото в Иркутской области и Якутии.