«Коммерсантъ»: Роман Троценко станет главным владельцем горнорудной Geopromining
Российский миллиардер, владелец AEON Роман Троценко выкупит долю основателя горнодобывающей Geopromining Симана Поваренкина в 50,32%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы. В результате сделки он консолидирует 98,5% компании. Еще 1,5% контролирует гендиректор Geopromining Роман Худолий.
По данным ФАС, кипрская Nakilep Overseas Limited, подконтрольная Троценко, подала ходатайство о приобретении 50,32%. Как выяснила газета, это пакет контролирующего компанию акционера и ее основателя Симана Поваренкина. По словам собеседников издания, увеличение доли в компании может обойтись Троценко в $176 млн. Роман Троценко и Geopromining не ответили на запрос, связаться с Поваренкиным газете не удалось.
Geopromining известна на рынке как компания. владеющая современными и эффективными технологиями извлечения золота из упорных руд. Именно такие руды составляют большинство запасов крупнейших золоторудных месторождений в России. Симан Поваренкин, бывший партнер Сергея Генералова по «Промышленным инвесторам», основал Geopromining в 2001 г. Компания добывает золото и сурьму в России, золото, серебро, медь и молибден — в Армении.
Роман Троценко купил пакет в 48,19 % у «Сбербанк Капитала» и Bellmarsh Solutions в марте 2019 г. , это был его первый актив в горнорудной промышленности. В июле 2019 г. Троценко приобрел 22,4% в Petropavlovsk и 6% в виде конвертируемых облигаций за сумму около $100 млн. Он также интересовался покупкой доли в «Высочайшем», который добывает золото в Иркутской области и Якутии.