ТМК предупредила инвесторов о рисках из-за поправок в Конституцию

В документе компании также содержится предупреждение о том, что отсутствие консенсуса между президентом, премьером, правительством, парламентом и влиятельными экономическими группами может привести к политической нестабильности и ухудшению инвестиционного климата. Как отмечает РБК, пункта о возможных разногласиях в высших эшелонах власти в проспекте евробондов ТМК от 2013 г. не было.