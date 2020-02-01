ТМК предупредила инвесторов о рисках из-за поправок в Конституцию
Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, предупредила инвесторов о возможных рисках, которые могут нести для экономики предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на предварительную версию проспекта еврооблигаций.
В документе, который цитирует издание, отмечается, что любые будущие политические реформы или нестабильность могут привести к неопределенности среди инвесторов и ухудшению общей экономической ситуации. Компания не исключает бегства капитала, а также замедления инвестиционной и деловой активности.
В документе компании также содержится предупреждение о том, что отсутствие консенсуса между президентом, премьером, правительством, парламентом и влиятельными экономическими группами может привести к политической нестабильности и ухудшению инвестиционного климата. Как отмечает РБК, пункта о возможных разногласиях в высших эшелонах власти в проспекте евробондов ТМК от 2013 г. не было.
Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил поправки в Конституцию. Они предполагают некоторое ограничение полномочий президента и расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. Кроме того, Госсовет будет закреплен в Конституции как орган, ответственный за определение основных направлений внутренней и внешней политики.