Почти половина россиян уверена, что Конституция меняется ради сохранения Путина у власти
47% россиян полагают, что президентские поправки в Конституцию вносятся в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 г., следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». 44% верят словам президента из послания: поправки нужны для совершенствования управления государством в интересах большинства населения. Среди тех, кто знает или слышал об инициативе Путина (это 80% опрошенных), версию с сохранением власти поддерживают все те же 47%, столько же – за вариант с совершенствованием управления.
Социологи по традиции спросили также о роли Конституции. Самый популярный (30%) ответ: значительной роли она не играет, поскольку мало кто с ней считается. С ноября 2015 г. этот показатель вырос на 17 процентных пунктов и стал рекордным с 2005 г. Зато резко – с 48% в 2015 г. до 27% в 2020 г. – уменьшилась доля тех, кто полагает, что Конституция гарантирует права и свободы граждан. 15% говорят, что она позволяет президенту контролировать Госдуму, – это повторение максимума 2005 г., в 2015 г. так считали лишь 5%.
Несменяемый Путин
У населения давно сложилась установка, что все маневры, связанные с изменением конституционного строя, направлены на удержание власти Путиным, объясняет директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Доля таких ответов больше у тех, кто не слышал о поправках, т. е. априори действует представление, что он будет бороться за сохранение власти. Это называется коллективным мнением, и оно устойчиво». Относительное большинство хочет, чтобы Путин оставался у власти и после 2024 г., но сейчас этих людей меньше даже по сравнению с тем, что было полгода назад, и это в основном жители провинции с меньшим уровнем дохода и образования, продолжает социолог: «Было два всплеска повышения роли Конституции: во время протестов 2011–2012 гг. была вера в право, а в 2014 г., после Крыма, она рассматривалась как документ, обеспечивавший территориальную целостность. Но с 2018 г. наступило разочарование во власти, люди стали считать, что она ими манипулирует, а законы являются правовым оформлением административного произвола, Конституция же особой роли не играет».
Разделение ответов на вопрос о цели поправок, внесенных Путиным, говорит, что отношение к этим изменениям не слишком значимое и ни одно из мнений не преобладает, считает Гудков: «Хорошо знают о поправках лишь 22%. И когда будет проводиться опрос граждан о поправках, будет действовать презумпция, что они нужны, чтобы обеспечить рычаги управления Путину, и не важно, как будет называться его новый пост».
Если опрос что-то и показывает, то только то, что спустя почти две недели после инициатив Путина общее их содержание остается для граждан не до конца понятным, полагает руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.
«Информирования и разъяснений со стороны власти пока недостаточно.
К тому же сразу за президентским посланием последовала еще и отставка правительства, которая на какое-то время для массового сознания затмила конституционную тему», – говорит эксперт. По его мнению, это означает, что при подготовке всероссийского голосования власти необходимо будет предпринять большие информационные усилия для разъяснения поправок и смысла конституционной реформы: «Многие дополнительные поправки ко второму чтению скорее всего могут носить социальный и ценностно-идеологический характер. Это может повысить и информированность общества о реформе, и готовность ее поддержать». Часть из тех, кто видит в поправках возможность Путина остаться у власти после 2024 г., воспринимают это как раз позитивно и хотели бы этого, полагает Бадовский.
Путин не объяснил смысл поправок и многие поняли, что он подготовил их для себя, говорит политолог Николай Петров: «Кремль оказался в ловушке. Люди, которые помнят, что Путин 20 лет говорил, что Конституцию менять не будут, сейчас совершенно логично считают, что это делается в его интересах. Люди этих поправок не просили, им не объяснили, как им станет жить лучше, кроме того, что туда включили две социальные поправки, которые ничего не меняют, а фиксируют статус-кво».
Кремлю нужны будут высокие проценты на всероссийском голосовании, а поскольку оно не имеет законодательных ограничений и прямого действия, то это сделать легко, рассуждает эксперт: «Наши граждане довольно циничны. Они говорят: «Власть действует в своих интересах, она нас иногда обжуливает, но пусть уж лучше будет такая власть, чем мы будем ее свергать». И Кремль этот цинизм устраивает, ему не надо создавать впечатления, что он заботится исключительно о гражданах, достаточно пассивного согласия. Это такая игра, где обе стороны понимают и устраивают друг друга». Тут уместно вспомнить, как людей спрашивали, в чьих интересах Путин управляет страной, и они отвечали, что в интересах олигархов, бюрократии, но не рядовых граждан, напоминает Петров: «Так и с Конституцией – люди не разбирают деталей и считают, что все будет так же, как и со всем остальным».
Поправок все больше
А работа над поправками к принятому в первом чтении 23 января законопроекту, похоже, затягивается. Второе чтение было намечено на 11 февраля, но скорее всего его придется перенести на конец февраля или даже начало марта, сообщил в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин: это нужно, чтобы «поправки всесторонне изучить и выйти на принятие проработанного качественного решения». По его словам, Совет Думы рассмотрит этот вопрос в понедельник, 3 февраля.
По данным сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок, директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талии Хабриевой, поступило уже более двух сотен поправок и группе пришлось разбиться на подгруппы, чтобы заниматься отдельными блоками поправок.
Кроме того, сообщила Хабриева, обсуждается возможность расширить преамбулу Конституции: «От того, как мы определим ценностный каталог в преамбуле, зависит и то, как будет принята Конституция с ее изменениями и насколько она получит доверие населения». Как минимум по трем темам уже достигнут консенсус, знает она: в преамбуле предлагается раскрыть значение культурного наследия России, подчеркнуть необходимость противодействия фальсификации истории в части великого подвига российского народа в Великой Отечественной войне и указать на особое значение гражданского общества.
Другой сопредседатель рабочей группы – председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что есть уже ответы и на вопросы по процедуре рассмотрения и вступления в силу поправок. Законопроект, напомнил он, должен быть принят двумя третями депутатов Госдумы, после чего отправится в Совет Федерации, откуда его разошлют в регионы (поправки должны получить одобрение не менее двух третей парламентов субъектов Федерации).
После одобрения верхней палатой поправки направляются на подпись президенту. Проект состоит из двух статей: собственно изменения в текст Основного закона и процедурная часть, регламентирующая переходный период. Подписывая документ, президент вводит в действие вторую статью, которая устанавливает процедуру общероссийского голосования, разъяснил депутат. Оно является не опросом, а юридически значимым действием, подчеркнул он, и от результатов голосования граждан уже будет зависеть, вступает ли в силу первая часть.