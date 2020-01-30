Почти половина россиян уверена, что Конституция меняется ради сохранения Путина у власти

У населения давно сложилась установка, что все маневры, связанные с изменением конституционного строя, направлены на удержание власти Путиным, объясняет директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Доля таких ответов больше у тех, кто не слышал о поправках, т. е. априори действует представление, что он будет бороться за сохранение власти. Это называется коллективным мнением, и оно устойчиво». Относительное большинство хочет, чтобы Путин оставался у власти и после 2024 г., но сейчас этих людей меньше даже по сравнению с тем, что было полгода назад, и это в основном жители провинции с меньшим уровнем дохода и образования, продолжает социолог: «Было два всплеска повышения роли Конституции: во время протестов 2011–2012 гг. была вера в право, а в 2014 г., после Крыма, она рассматривалась как документ, обеспечивавший территориальную целостность. Но с 2018 г. наступило разочарование во власти, люди стали считать, что она ими манипулирует, а законы являются правовым оформлением административного произвола, Конституция же особой роли не играет».