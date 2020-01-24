15 депутатов Госдумы не проголосовали за президентские поправки в Конституцию

«Мы отслеживаем присутствие депутатов в соответствии с документами, которые к нам поступают. Больничный, командировка и отпуск за свой счет считаются уважительными причинами. Мы в комитете это жестко фиксируем. И только на основании документов определяем, была ли уважительная причина», – сказала «Ведомостям» руководитель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Она затруднилась сказать, у всех ли отсутствовавших депутатов были уважительные причины: «Я сейчас на этот вопрос вам не отвечу. Я подаю информацию по тем документам, которые поступают в комитет. Бывает, что человек заболел, больничный приносит через несколько дней. Пока аналитику по тем, кто не голосовал, мы не делали. Позже проанализируем все документы».