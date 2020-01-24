15 депутатов Госдумы не проголосовали за президентские поправки в Конституцию
23 января после голосования в Госдуме за принятие президентских поправок в Конституцию в первом чтении спикер палаты Вячеслав Володин торжественно объявил, что решение принято единогласно: «за» проголосовали 432 депутата (для принятия законопроекта были необходимы 300 голосов), «против» – ноль, «воздержались» – ноль.
Однако это не совсем так.
Всего в Госдуме было 447 депутатов. То есть 15 человек не голосовали.
Согласно базе данных Госдумы, не голосовали за поправки:
Фракция «Единая Россия»:
Батор Адучиев
Адам Делимханов
Александр Жупиков
Игорь Игошин
Алексей Красноштанов
Вячеслав Лысаков
Владислав Резник
Виктор Селиверстов
Вячеслав Фетисов
Лариса Шойгу
Фракция КПРФ:
Денис Парфенов
Валерий Рашкин
Юрий Синельщиков
Фракция «Справедливая Россия»:
Ольга Епифанова
Федот Тумусов
Коммунисты Валерий Рашкин и Денис Парфенов сообщили «Ведомостям», что присутствовали в зале заседаний, но не стали голосовать.
По словам бывшего секретаря московского горкома КПРФ Рашкина (на последних выборах проиграл в московском Люблинском одномандатном округе Петру Толстому, но прошел в Госдуму по партийному списку КПРФ), он убежден, что поправки Владимир Путин внес, чтобы «вечно сохранить [для себя] президентское кресло либо во главе Госсовета, либо после разъяснения Конституционного суда о том, что Конституция новая и Путин может баллотироваться как в первый раз». Рашкин говорит, что высказывал такое мнение и на заседании фракции КПРФ. По его словам, по этим же причинам не голосовал и Парфенов.
Бывший сотрудник Сбербанка и кафедры стратегического планирования и экономической политики факультета госуправления МГУ Денис Парфенов (избран по московскому Медведковскому одномандатному округу) отказался объяснить «Ведомостям», почему он не стал голосовать. Однако вечером 22 января он разослал пресс-релиз, в котором говорилось, что «поправки в Конституцию усилят президентское самодержавие». Политик считает, что у поправок разнонаправленный характер. Он поддерживает приравнивание прожиточного минимума к МРОТу, индексацию пенсий, запрет иметь иностранное, двойное гражданство или вид на жительство в других странах для людей, занимающих высшие государственные должности. При этом, по его мнению, внесенные поправки не соответствуют словам президента о некотором ограничении полномочий президента и усилении роли парламента – внесенные поправки говорят об обратном. По его мнению, за каждую из поправок следовало голосовать в отдельности, а баланса сил не будет – «это иллюзия». Также он раскритиковал проведение всенародного голосования по вопросу принятия поправок: «Послушают народ и решат самостоятельно, исходя из своих интересов».
Представитель еще одного неголосовавшего члена КПРФ, Юрия Синельщикова, сказал «Ведомостям», что он на больничном.
Пресс-секретарь лидера КПРФ Александр Ющенко заявил «Ведомостям»: «Консолидированное решение партии было поддержать первое чтение, но с учетом того, что были приняты определенные изменения в сторону социальных гарантий и в сторону усиления парламента, мы будем настаивать на внесении своих поправок во втором чтении». По словам Ющенко, никаких санкций к Рашкину применяться не будет: «У него такая политическая позиция, если он ее отстаивает, то это вопрос к нему. Есть решение фракции, оно должно выполняться. Руководство фракции может с ним провести разве что личную беседу». Комментировать позицию Парфенова пресс-секретарь Геннадия Зюганова не стал, так как этот депутат открыто не высказывался против принятия поправок.
Депутаты от «Единой России» Вячеслав Лысаков и Виктор Селиверстов, а также депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов сообщили «Ведомостям», что были на больничном.
«Ведомости» запросили фракции «Единая Россия» и «Справедливая Россия», присутствовали ли другие неголосовавшие депутаты в зале заседаний и о причинах их отсутствия.
«Мы отслеживаем присутствие депутатов в соответствии с документами, которые к нам поступают. Больничный, командировка и отпуск за свой счет считаются уважительными причинами. Мы в комитете это жестко фиксируем. И только на основании документов определяем, была ли уважительная причина», – сказала «Ведомостям» руководитель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Она затруднилась сказать, у всех ли отсутствовавших депутатов были уважительные причины: «Я сейчас на этот вопрос вам не отвечу. Я подаю информацию по тем документам, которые поступают в комитет. Бывает, что человек заболел, больничный приносит через несколько дней. Пока аналитику по тем, кто не голосовал, мы не делали. Позже проанализируем все документы».