«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая
«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, говорится в сообщении компании. «Китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 0,9% оборота «Магнита» по итогам 2019 г.», — отмечается в сообщении.
С начала года ритейлер начал импорт этой продукции из Марокко, Израиля и Турции. Компания также увеличила закупки российских овощей, полностью заместив китайский импорт. Изменения в закупках и логистике не окажут влияния на розничной стоимости фруктов и овощей, пообещал «Магнит».
Власти Китая 31 декабря сообщили о вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в китайском городе Ухане. По последним данным госкомиссии по здравоохранению Китая, в стране вирус выявлен у более чем 17 000 человек, свыше 360 скончались.
Случаи заболевания коронавирусом также зафиксированы более чем в 20 странах – Австралии, Вьетнаме, Германии, Канаде, Корее, Камбодже, Малайзии, Непале, Таиланде, Сингапуре, США, Франции, Шри-Ланке, Японии, на Филиппинах, в Индии, Италии, Финляндии и ОАЭ. 31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о двух случаях заболевания в России. Вирус был обнаружен у двух граждан Китая, прилетевших в Забайкалье и Тюменскую область из КНР. Заболевших госпитализировали в инфекционную больницу. Контактировавшие с ними лица также госпитализированы.