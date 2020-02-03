«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

Случаи заболевания коронавирусом также зафиксированы более чем в 20 странах – Австралии, Вьетнаме, Германии, Канаде, Корее, Камбодже, Малайзии, Непале, Таиланде, Сингапуре, США, Франции, Шри-Ланке, Японии, на Филиппинах, в Индии, Италии, Финляндии и ОАЭ. 31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о двух случаях заболевания в России. Вирус был обнаружен у двух граждан Китая, прилетевших в Забайкалье и Тюменскую область из КНР. Заболевших госпитализировали в инфекционную больницу. Контактировавшие с ними лица также госпитализированы.