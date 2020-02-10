США обвинили китайских офицеров в крупнейшей в стране утечке данных

Взлом был возможен из-за неудовлетворительной системы информационной безопасности и «мог бы быть полностью предотвращен», отметил комитет по надзору и реформам палаты представителей (цитата по TechCrunch). Equifax не обновила компонент веб-сервера, отвечавший за сайт с информацией о кредитных историях, указано в отчете комитета. Используя уязвимость, злоумышленники нашли на одном из серверов список паролей, получили доступ к 48 базам данных и сделали более 9000 выгрузок. Компьютер, который должен был предупреждать Equifax о взломе, не работал больше полутора лет из-за просроченного сертификата безопасности, установило следствие.