Верховный суд предложил передать предпринимательские дела присяжным
Верховный суд предлагает передать в компетенцию суда присяжных все дела о преступлениях особой тяжести, а также дела о преступлениях, совершенные в сфере предпринимательской деятельности (если материалы дела не содержат сведений, составляющих гостайну). Об этом заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, выступая на совещании судей судов общей юрисдикции.
Суды присяжных — в сокращенном составе из шести заседателей — заработали в районных судах с июня 2018 г. По данным Верховного суда, в прошлом году они вынесли приговоры в отношении 585 человек, в отношении 153 (26%) они были оправдательными (впрочем, 15% оправдательных приговоров были выше стоящей инстанцией отменены).
Областные суды, где дела рассматривают коллегии присяжных из восьми человек, рассмотрели в прошлом году приговоры 417 лицам из них в отношении 80 (20%) они были оправдательными. Почти половину из них (40%) отменила вышестоящая инстанция. Однако даже при этом суды присяжных оправдывают чаще, чем профессиональные судьи: на их счету, по данным Верховного суда, 1% оправдательных приговоров (без учета дел, рассмотренных в особом порядке, когда подсудимый уже признал свою вину).