Верховный суд предложил передать предпринимательские дела присяжным

Областные суды, где дела рассматривают коллегии присяжных из восьми человек, рассмотрели в прошлом году приговоры 417 лицам из них в отношении 80 (20%) они были оправдательными. Почти половину из них (40%) отменила вышестоящая инстанция. Однако даже при этом суды присяжных оправдывают чаще, чем профессиональные судьи: на их счету, по данным Верховного суда, 1% оправдательных приговоров (без учета дел, рассмотренных в особом порядке, когда подсудимый уже признал свою вину).