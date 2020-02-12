Крупнейшая мобильная выставка отменена после отказа 44 компаний от участия

MWC Barcelona – ключевая в серии выставок MWC (ранее – Mobile World Congress). В 2020 г. выставка в Барселоне должна была проходить с 24 по 27 февраля, ожидаемая посещаемость оценивалась в 100 000 человек. Отмена выставки не имеет прецедентов в 33-летней истории Mobile World Congress, отмечал Bloomberg за несколько часов до публикации финального решения. Wired отмечала, что на выставку, несмотря на риски коронавируса, должны были прибыть представители Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi и Motorola.