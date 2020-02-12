Крупнейшая мобильная выставка отменена после отказа 44 компаний от участия
Выставка мобильных технологий MWC Barcelona 2020 отменена из-за риска распространения коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на организатора выставки – ассоциацию GSMA. С 4 февраля ведущие телекоммуникационные и IT-компании отказывались от участия в MWC, отмечая эпидемиологические риски. К 11 февраля список компаний, изменивших свои планы, достиг 44 (по подсчетам TechCrunch), в их числе – Facebook, Nokia, Ericsson и Amazon.
Генеральный директор GSMA Джон Хоффман заявил, что обеспокоенность насчет распространения вируса «делает невозможным проведение мероприятия». Накануне решения представители GSMA в переговорах с властями провинции Каталония настояли, чтобы те объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщили источники в GSMA изданию Wired. Это позволило бы GSMA компенсировать расходы на организацию MWC через страховую компанию.
MWC Barcelona – ключевая в серии выставок MWC (ранее – Mobile World Congress). В 2020 г. выставка в Барселоне должна была проходить с 24 по 27 февраля, ожидаемая посещаемость оценивалась в 100 000 человек. Отмена выставки не имеет прецедентов в 33-летней истории Mobile World Congress, отмечал Bloomberg за несколько часов до публикации финального решения. Wired отмечала, что на выставку, несмотря на риски коронавируса, должны были прибыть представители Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi и Motorola.
Болезнь COVID-2019, вызванная коронавирусом нового типа, к 11 февраля поразила более 43 000 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Число смертей, вызванных COVID-2019, превысило 1000. Ранее в России было выявлено два случая заражения коронавирусом, к 12 февраля оба пациента был выписаны из больниц после выздоровления.