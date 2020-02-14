Директор «Нафтогаза» через суд потребовал премию за победу над «Газпромом»

27 декабря 2019 г. «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда. Сумма претензий со стороны «Нафтогаза» к «Газпрому» составляла $7,4 млрд. Однако 20 декабря российская и украинская стороны договорились о транзите газа через Украину в течение ближайших пяти лет, а 30 декабря подписали пакет соглашений, закрепляющих эти договоренности. Тогда же была достигнута и договоренность о выплате по уже вынесенному решению Стокгольмского арбитража. Украинская сторона приняла на себя обязательство отказаться от новых претензий и отозвать поданные иски по контрактам от 19 января 2009 г. Подписанное соглашение об урегулировании споров носит безотзывный характер.