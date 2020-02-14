Директор «Нафтогаза» через суд потребовал премию за победу над «Газпромом»
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко подал иск в Печерский районный суд Киева с требованием выплатить ему премию за победу в споре с «Газпромом». Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заявление Витренко, которое он сделал в эфире телеканале «UA: Первый». «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда в конце прошлого года.
По словам Витренко, он предлагал руководству страны варианты решения проблемы с выплатой премии. Однако реакции на эти обращения не последовало. «Я надеюсь, что решение будет справедливым, никто туда телефонировать не будет», – сказал исполнительный директор «Нафтогаза». «Премия – это часть зарплаты по украинскому законодательству, она прописана в моем трудовом договоре и потому должна была автоматически быть выплачена 30 декабря ", – пояснил он свои исковые требования.
По данным издания, председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев и Юрий Витренко ранее уже получали премиальные выплаты за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Коболеву выплатили $7,9 млн, Витренко — $6 млн. После выплат со стороны «Газпрома» они претендовали на получение $25,6 млн.
27 декабря 2019 г. «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда. Сумма претензий со стороны «Нафтогаза» к «Газпрому» составляла $7,4 млрд. Однако 20 декабря российская и украинская стороны договорились о транзите газа через Украину в течение ближайших пяти лет, а 30 декабря подписали пакет соглашений, закрепляющих эти договоренности. Тогда же была достигнута и договоренность о выплате по уже вынесенному решению Стокгольмского арбитража. Украинская сторона приняла на себя обязательство отказаться от новых претензий и отозвать поданные иски по контрактам от 19 января 2009 г. Подписанное соглашение об урегулировании споров носит безотзывный характер.