Зеленский предложил потратить $2,9 млрд от «Газпрома» на дороги и медицину
Президент Украины предложил направить $2,9 млрд, перечисленные «Газпромом» «Нафтогазу», на реализацию проектов по развитию дорожной и другой инфраструктуры, медицины и энергоэффективности. Об этом сообщает Офис президента Украины по итогам отчета правительства о выполнении указов главы государства.
По словам Зеленского, средства планируется направить в том числе на строительство 200 приемных отделений по оказанию медицинской помощи. Президент поручил кабинету министров в двухнедельный срок подготовить проекты документов, необходимые для целевого использования средств, которые получил «Нафтогаз».
27 декабря 2019 г. «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд. по решению Стокгольмского арбитражного суда. Сумма претензий со стороны «Нафтогаза» к «Газпрому» составляла $7,4 млрд. присужденных украинской компании решением Стокгольмского арбитража. Однако 20 декабря российская и украинская стороны договорились о транзите газа через Украину в течение ближайших пяти лет, а 30 декабря подписали пакет соглашений, закрепляющих эти договоренности.
Тогда же была достигнута и договоренность о выплате по уже вынесенному решению Стокгольмского арбитража. Украинская сторона приняла на себя обязательство отказаться от новых претензий и отозвать поданные иски по контрактам от 19 января 2009 г. Подписанное соглашение об урегулировании споров носит безотзывный характер.