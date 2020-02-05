Зеленский предложил потратить $2,9 млрд от «Газпрома» на дороги и медицину

Тогда же была достигнута и договоренность о выплате по уже вынесенному решению Стокгольмского арбитража. Украинская сторона приняла на себя обязательство отказаться от новых претензий и отозвать поданные иски по контрактам от 19 января 2009 г. Подписанное соглашение об урегулировании споров носит безотзывный характер.