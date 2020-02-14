Суд обязал Apple доплатить сотрудникам за досмотр на выходе с работы
Сотрудники офисов Apple в Калифорнии, которые ждут от 5 до 20 минут в очереди на досмотр после работы, имеют право на сверхурочные, передает Bloomberg Law решение верховного суда штата. Служба безопасности Apple проверяет сумки и телефоны сотрудников на выходе из здания в конце смены. Так как сотрудники находятся в это время под контролем компании, время ожидания приравнивается к оплачиваемому рабочему времени, постановил суд.
Коллективный иск сотрудников Apple к компании рассматривается с 2009 г., на момент регистрации число истцов превышало 12 400 человек. Apple апеллировала к тому, что досмотр на выходе проходит в интересах сотрудников, иначе компания бы запретила приходить на работу с «необязательными» сумками и телефонами. Суд не согласился с позицией Apple, приведя в пример слова ее же генерального директора Тима Кука о том, что iPhone – «неотъемлемая часть жизни».
В 2015 г. Apple выиграла дело в суде первой инстанции. Истцы подали жалобу в апелляционный суд девятого округа США, который перенаправил его в суд в Калифорнии. Сейчас дело направлено обратно в апелляционный суд на рассмотрение по существу.