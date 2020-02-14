Суд обязал Apple доплатить сотрудникам за досмотр на выходе с работы

Коллективный иск сотрудников Apple к компании рассматривается с 2009 г., на момент регистрации число истцов превышало 12 400 человек. Apple апеллировала к тому, что досмотр на выходе проходит в интересах сотрудников, иначе компания бы запретила приходить на работу с «необязательными» сумками и телефонами. Суд не согласился с позицией Apple, приведя в пример слова ее же генерального директора Тима Кука о том, что iPhone – «неотъемлемая часть жизни».