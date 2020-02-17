Китайский миллиардер может продать организатора триатлона Ironman за $1 млрд

Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире. Каждая гонка состоит из трех этапов, проводимых без перерывов: заплыва на 3,86 км, заезда на велосипеде по шоссе на 180,25 км и марафонского забега на 42,195 км. Серия включает в себя более 170 гонок ежегодно на шести континентах от Южной Африки и Австралии до США и Китая.