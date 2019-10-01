Легендарный триатлон Ironman приходит в Россию

Статья опубликована в № 4911 от 02.10.2019 под заголовком: Ironman приходит в Россию

Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире Marco Garcia / AP

В июле 2020 г. в Санкт Петербурге состоятся соревнования Ironman 70.3 Russia, говорится на сайте городской администрации. До сих пор соревнования под эгидой Ironman в России не проводились.

Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире. Проводится Всемирной корпорацией триатлона (WTC). Каждая гонка состоит из трех этапов, проводимых без перерывов: заплыва на 3,86 км, заезда на велосипеде по шоссе на 180,25 км и марафонского забега на 42,195 км.

Гонки серии Ironman 70.3 предусматривают соревнования на укороченных вдвое дистанциях: заплыв на 1,9 км, велосипедная гонка на 90 км и забег на 21,1 км.

В Санкт-Петербурге заплыв планируется организовать на Гребном канале на Крестовском острове. Далее велосипедный маршрут планируется проложить через соседний Елагин остров, Приморское шоссе и Кольцевую автодорогу в сторону Кронштадта и обратно, указано в сообщении администрации. Маршрут и дата обсуждаются, говорит близкий к администрации человек. Но гонка состоится после 15 июля по завершении чемпионата Европы по футболу 2020 г. В Санкт-Петербурге пройдет четыре игры – три на групповом этапе и матч 1/8 финала.

Генеральной лицензией на право проведения гонок Ironman 70.3 в странах СНГ, по информации опрошенных «Ведомостями» экспертов в области триатлона, обладает крупный строительный холдинг из Казахстана – BI Group. Эта компания в прошлом году получила права на Ironman 70.3 Astana в Казахстане и успела провести уже две гонки.

Гендиректором компании – организатора триатлона в сообщении администрации Санкт-Петербурга назван Сергей Бодров. Он же курирует организацию гонки Ironman 70.3 Astana, писал «Forbes Казахстан». Гонку в Санкт-Петербурге организует компания «Железный человек», сказал «Ведомостям» представитель администрации города. По данным СПАРК, эта компания зарегистрирована в апреле этого года в Москве.

Компания «Железный человек» не связана с BI Group и получила семилетнюю лицензию на проведение гонки в России, заявил «Ведомостям» Бодров. Кто предоставит средства на организацию соревнования и их размер Бодров сообщить отказался.

WTC продает лицензию Ironman примерно за $300 000 за одно соревнование.

Финансирование соревнований пойдет из внебюджетных источников, указывает собеседник «Ведомостей» в администрации Санкт-Петербурга, город будет отвечать за подготовку маршрута, безопасность, медицинское сопровождение, информационную и рекламную поддержку. Гонку может посетить около 10 000 гостей из 60 стран мира, говорится в сообщении администрации Санкт-Петербурга.

Инвестиции в организацию триатлона с учетом стоимости лицензий обойдутся ее устроителям в сумму от $500 000 до $1 млн при количестве участников 1000–1500, говорит Максим Журило, один из основателей спортивного проекта I Love Supersport, а также соучредитель «Триатлон лидера». Эта компания проводит гонку Ironstar, являющуюся российским аналогом Ironman. Регистрационный сбор, по его словам, может обойтись участникам в $250–300. Организовывать гонки дорого, часто они идут в убыток, это своего рода меценатство, добавляет триатлет, предправления VestaBank Виктор Жидков.

Но и он, и Журило согласны: интерес к триатлону и соревнованиям активно развивается в России последние несколько лет. Всего в стране сейчас около 16 000 спортсменов, которые в принципе когда-либо участвовали в триатлонных соревнованиях, а 6000 регулярно участвуют в гонках, говорит Жидков. Резкого увеличения любителей триатлона в ближайшее время ждать не приходится, так как из-за девальвации рубля иностранная экипировка обходится довольно дорого, рассуждает Журило. Экипировка (велосипед, шлем, очки, велоформа, обувь, гидрокостюм, беговая одежда и проч.) обходится примерно в $15 000.

Спортивное событие такого уровня может привлечь значительное количество туристов в Россию, говорит представитель Ростуризма, вместе с другими инициативами Санкт-Петербурга, включая запуск режима электронной визы, это соревнование сделает город популярным для туристов со всего мира.

Представители Ironman на запрос «Ведомостей» не ответили.