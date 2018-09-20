Кто зарабатывает на проведении марафонов

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Главным беговым событием в России является «Абсолют Московский марафон» Артем Геодакян / ТАСС

В конце 2000-х индустрия бега в России отсутствовала, вспоминает сооснователь специализирующейся на проведении спортивных стартов компании «3спорт» Михаил Громов. «Мы с другом Максимом Буслаевым после очередного забега были ужасно недовольны организацией», – рассказывает он. Не устраивало все: оплата участия в забеге только наличными, невозможность заполнить анкету участника на сайте, оглашение результатов спустя неделю и многое другое. «В ответ на претензии нам тогда сказали: «Хотите лучше – сделайте сами». Так все и началось», – говорит Громов. Сейчас компания Громова и Буслаева организует около 50 забегов и соревнований в год.

Но все же главным беговым событием в России является «Абсолют Московский марафон», говорит директор департамента финансового консультирования (в том числе спортивных проектов) компании «Делойт» в СНГ Денис Похазников. В этом году забег состоится 23 сентября. Соревнования включают в себя полную марафонскую дистанцию 42,2 км, забег на 10 км, а также заезды людей с ограниченными возможностями на колясках и хендбайках – трехколесных велосипедах с ручным приводом. По данным организаторов, для участия зарегистрировалось 32 000 человек. Если все они пробегут дистанцию до конца, то по количеству участников Московский марафон окажется впереди одного из крупнейших мировых забегов – Бостонского. В этом году там дистанцию преодолели 30 088 человек. Другой вопрос, что в Бостоне, как и в других крупнейших забегах, подавляющее большинство участников бежит классический марафон – 42,2 км, тогда как в Москве в этом году на него заявилась половина участников. Другие 50% намерены преодолеть дистанцию в 10 км.

За рубежом марафоны приносят организаторам неплохую прибыль. В России с этим дела обстоят сложнее. Никто из организаторов не раскрывает финансовые показатели.