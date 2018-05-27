Как прошел марафон «Бегущие сердца» в центре Москвы
По оценке полиции, в акции приняли участие более 15 000 человек
В центре Москвы в воскресенье прошел благотворительный марафон «Бегущие сердца»
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Марафон организует фонд помощи детям «Обнаженные сердца», созданный в 2004 г. моделью Натальей Водяновой (справа на фото рядом с президентом Сбербанка Германом Грефом). Организация оказывает помощь детям с нарушениями развития
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Принять участие в марафоне мог любой желающий, предварительно зарегистрировавшись на сайте проекта и выбрав одну из трех дистанций — 4,2, 10 или 21,1 км
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Министр культуры Владимир Мединский
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Участники марафона пожертвовали 53 млн руб., сообщили организаторы забега
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По оценке полиции, в акции приняли участие более 15 000 человек
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Благотворительный марафон «Бегущие сердца»
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Наиболее распространенной была дистанция 4,2 км — одна десятая марафона
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Благотворительный марафон «Бегущие сердца»
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Забег состоялся в 56 городах России — от Калининграда до Владивостока
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Благотворительный марафон «Бегущие сердца»
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Благотворительный марафон «Бегущие сердца»
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Благотворительный марафон «Бегущие сердца»
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Благотворительный марафон «Бегущие сердца»
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Благотворительный марафон «Бегущие сердца»
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Благотворительный марафон «Бегущие сердца»
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«Ведомости» заняли первое место в категории «Командный зачет СМИ»
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Благотворительный марафон «Бегущие сердца»
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