Стиль жизни / Спорт

Как прошел марафон «Бегущие сердца» в центре Москвы

По оценке полиции, в акции приняли участие более 15 000 человек
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