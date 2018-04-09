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«Абсолют» стал титульным партнером Московского марафона

Инвестиционная группа «Абсолют» стала титульным партнером Московского марафона, который теперь сменит название на «Абсолют Московский марафон». Сообщение об этом опубликовано на странице марафона в Facebook. Прежний титульный партнер - Промсвязьбанк (2016-2017 гг.).

Среди других спонсоров марафона BMW, Barilla, МТС, «Лужники», МГТС.

Ближайший «Абсолют Московский марафон» состоится 23 сентября 2018 г. В рамках соревнования пройдут забеги на 42,2 км и 10 км, корпоративная эстафета, заезды на хендбайках и гоночных колясках. Маршрут марафона пройдет по центру города: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, по Тверской улице и Театральному проезду.

Московский марафон - крупнейшее в Москве соревнование по бегу, проводимое ежегодно с 2013 г. Соревнование входит в Международную ассоциацию марафонов и забегов AIMS. К участию в марафоне допускаются профессиональные спортсмены и любители.