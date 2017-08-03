Забеги и город

Евгений Разумный / Ведомости

Тем не менее затраты отбиваются. По результатам исследования, опубликованного на www.sunwellness.com, спортсмены тратят в среднем несколько больше, чем обычные туристы. В среднем участник соревнований в США приезжает в город проведения на три дня в компании еще двух человек, которые не участвуют в самом забеге, а формируют группу поддержки, и тратит около $270 в день

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