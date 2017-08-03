Забеги и город
Польза массовых мероприятий многократно превосходит издержки от перекрытых улиц
Веломарафоны, забеги и другие массовые непрофессиональные спортивные мероприятия могут быть не только крупными городскими праздниками спорта, но и визитной карточкой города. В перспективе они могут способствовать развитию городской инфрастуктуры, привлекать в город туристов, повышать интерес горожан к спорту. К такому выводу пришли в КБ «Стрелка», изучив, как крупные и наиболее успешные марафоны влияют на развитие городской экономики
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Крупные марафоны могут на равных соперничать с самыми популярными спортивными событиями. Например, забег «Белые ночи - 2017» может войти в тройку самых популярных спортивных событий Санкт-Петербурга, уступив только Кубку конфедераций FIFA и чемпионату России по фигурному катанию, который пройдет в декабре, предполагает официальный сайт правительства города
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Чем привлекательны для города подобные мероприятия? Они не используют бюджетное финансирование, кроме затрат, связанных с работой полиции и скорой помощи. Кроме того, в отличие от глобальных проектов, забеги не требуют строительства дополнительной капитальной инфраструктуры, а значит, на этапе подготовки не оказывают отрицательного воздействия на город и местное сообщество, связанного с изъятием частных земельных участков и стройкой, считают в «Стрелке»
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Например, одной из первоначальных целей проведения Лондонского марафона в 1981 г. был сбор средств для развития спортивной инфраструктуры города. Именно такую задачу ставили перед собой организаторы забега Крис Брашер и Джон Дисли. Для этого они создали London Marathon Charitable Trust, куда поступала вся прибыль, полученная от проведения мероприятия. С момента основания фонд поддержал более 1170 проектов в Лондоне и за его пределами и предоставил более 65,5 млн фунтов стерлингов
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Еще один важный момент: большинство забегов проводится в центре города, поэтому зрители (например, смотрящие трансляции) не только следят за соревнованием, но и знакомятся с историей и культурой города
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Также марафоны становятся настолько самостоятельно притягательными событиями, что организаторы ставят их вне основного туристического сезона. Например, проведение марафона в середине декабря в Гонолулу (Гавайи) в низкий туристический сезон обеспечивает на этом острове заполняемость отелей на 10-20% выше уровня островов-соседей, указано на сайте www.honolulumarathon.org
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В России вряд ли можно использовать этот принцип в полной мере: все-таки привлечь и участников, и зрителей в холодное время года тяжелее, чем в теплое. Хотя традиционный московский зимний велозабег в январе состоялся несмотря на температуру в -27°
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Интересная мировая стратегия популяризации марафонов - совмещать их с другим крупным спортивным мероприятием. Например, оргкомитеты главных спортивных событий Токио - Олимпиады, которую город примет в 2020 г., и ежегодного Токийского марафона - договорились о совместной работе
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В России эта практика пока не приживается. Тот же марафон «Белые ночи» перенесли из-за Кубка конфедераций. В Москве в дни игр крупных забегов также не было
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Забеги, где наряду с представителями власти и крупного бизнеса могут участвовать все желающие, пробовали проводить во время Петербургского экономического форума. Но традицией это пока не стало
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Марафоны поддерживают городскую экономическую активность, так как привлекают дополнительный туристический поток в город и поощряют местных жителей провести выходной день на улицах города, то есть воспользоваться точками питаниями и другими услугами, утверждает исследование «Стрелки». По оценкам компании Aecom, в 2014 г. общий экономический эффект от марафона в Нью-Йорке — одного из самых масштабных марафонов в мире — составил $415 млн
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Правда, получение высоких доходов требует и столь же высоких затрат. Расходы организаторов на проведение марафона составляют $37,3 млн, еще $2,75 млн уходит на оплату работы полиции (предоставляет город, оплачивает оргкомитет). Для российских крупных городов эта статья расходов также может быть существенной: например, безопасность Московского марафона в 2013 г. обеспечивали около 5000 полицейских, писал ТАСС
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Тем не менее затраты отбиваются. По результатам исследования, опубликованного на www.sunwellness.com, спортсмены тратят в среднем несколько больше, чем обычные туристы. В среднем участник соревнований в США приезжает в город проведения на три дня в компании еще двух человек, которые не участвуют в самом забеге, а формируют группу поддержки, и тратит около $270 в день
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