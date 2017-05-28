Марафон «Бегущие сердца» прошел на Воробьевых горах
Сбербанк и фонд «Обнаженные сердца» объединились в забеге в помощь детям
В воскресенье, 28 мая, прошел благотворительный забег «Бегущие сердца»
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Три года назад Наталья Водянова (на фото) и Полина Киценко объединились, чтобы реализовать идею бега со смыслом в России
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В этом году Сбербанк присоединился к фонду «Обнаженные сердца» в создании бегового проекта
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Сбербанк — это не только финансовый, но и социальный институт, рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
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Забег стал важной платформой для привлечения внимания к работе по развитию служб поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями развития, отметила основатель фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова
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Девиз благотворительного забега - "Бежим со смыслом"
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Забег стартовал на Воробьевых горах в 10 утра
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Участники могли выбрать дистанцию забега. Максимальная дистанция составила 21,1 км, минимальная - 4,2 км
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Гонка проходит уже в третий раз и стартовала на Университетской площади между МГУ им. Ломоносова и смотровой площадкой
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В марафоне участвовали модель Наталья Водянова и британская супермодель Наоми Кэмпбелл
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре) во время благотворительного зеленого марафона «Бегущие сердца»
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В марафоне приняли участие и люди с ограниченными возможностями
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Участники забега рядом с МГУ
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Организаторы мероприятия говорят, что выбрали бег, так как это самый доступный вид спорта, который объединяет людей
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Участники благотворительного зеленого марафона «Бегущие сердца»
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В забеге приняли участие до 10 000 человек
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Участники забега получили памятные медали
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Группа поддержки бегунов
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Болельщики
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После финиша состоялся концерт, на котором все бегуны и болельщики танцевали и слушали музыку со смыслом
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