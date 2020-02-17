Гренландия планирует продавать воду из тающих ледников

Изменение климата способствует таянию льда. Но это также приводит к увеличению дефицита воды в мире. Талая вода была в Гренландии в больших количествах на протяжении тысячелетий. Сейчас мы сознаем, что можем сделать из нее пользующийся спросом на рынке продукт, которого нет в другом месте

Йесс Сване Министр энергетики Гренландии