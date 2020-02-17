Гренландия планирует продавать воду из тающих ледников
Гренландия планирует продавать талую воду коммерческим компаниям, заявил в интервью немецкому изданию Tagesspiegel министр энергетики острова Йесс Сване. По его словам, всего выписано 16 лицензий на экспорт талой воды, на данный момент их получили девять проектов. В первую очередь власти ориентируются на коммерческие компании, отметил министр.
Изменение климата способствует таянию льда. Но это также приводит к увеличению дефицита воды в мире. Талая вода была в Гренландии в больших количествах на протяжении тысячелетий. Сейчас мы сознаем, что можем сделать из нее пользующийся спросом на рынке продукт, которого нет в другом месте
Сване отметил, что таким способом власти в том числе пытаются диверсифицировать экономику «вещами, которые могут быть полезны миру». Сейчас 90% дохода Гренландии приходится на рыбный промысел, сказал министр.
Гренландский ледяной щит – одна из ключевых частей глобальной климатической системы. Его таяние приведет к повышению уровня моря и нестабильности погоды. В июле 2019 г. ООН предупреждала об угрозе таяния ледников из-за аномальной жары в Европе. За месяц ледяной щит в результате поверхностного таяния сократился на 197 млрд т льда. 31 июля был установлен мировой рекорд таяния — 12,5 млрд т льда за один день оказалось в океане.