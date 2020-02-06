Как сделать бизнес на вулканах

У Исландии столько же общего с Якутией, Камчаткой и Мурманском, сколько с Японией, Катаром и Сингапуром. Полярный вулканический остров с населением 360 000 человек, расположенный на одной широте с Чукоткой, сегодня одно из самых благополучных государств на Земле: номинальный ВВП на душу населения, по данным Всемирного банка в 2018 г., составил $73 100, 12-е место в мире. Если поставить Исландию в ряд с 11 регионами Дальнего Востока, то по населению она была бы шестой (между Сахалином и Камчаткой), по площади – восьмой (между Приморьем и Сахалином), а по экономике – первой с валовым продуктом, как у двух Сахалинов: в 9 раз выше на душу населения, чем в среднем по ДФО.