Во Владивостоке объявили набор во взвод туристической полиции

«Визуально отличить сотрудников туристической полиции можно будет по нарукавной повязке с надписями на русском и английском языках», — отмечается в сообщении. В обязанности туристической полиции войдет обеспечение безопасности гостей России и помощь туристам, в том числе патрулирование пеших зон и консультирование иностранцев.