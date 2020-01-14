Во Владивостоке объявили набор во взвод туристической полиции
Во Владивостоке управление МВД по Приморскому краю объявило о наборе сотрудников в специализированный взвод туристической полиции. Он создается с 1 февраля 2020 г., говорится в сообщении на сайте регионального управления.
«Визуально отличить сотрудников туристической полиции можно будет по нарукавной повязке с надписями на русском и английском языках», — отмечается в сообщении. В обязанности туристической полиции войдет обеспечение безопасности гостей России и помощь туристам, в том числе патрулирование пеших зон и консультирование иностранцев.
Необходимость создания специализированного подразделения объясняется растущим туристическим потоком — 73% от трафика всего Дальнего Востока. За 9 месяцев 2019 г. прирост турпотока по сравнеию с аналогичным периодом позапрошлого года составил, по данным краевых властей, 23%.
Кандидаты в новый взвод обязательно должны знать иностранные языки, приветствуется знание японского, китайского и корейского языков. «Все сотрудники туристической полиции пройдут необходимую подготовку, включающую курсы иностранных языков и обучения правилам общения с туристами», — уточняется в сообщении.