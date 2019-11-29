Москва признана лучшим туристическим направлением в мире
В Мускате в Омане назвали победителей премии World Travel Awards. Впервые одну из главных наград выиграла Москва — город признан лучшим в категории «Городское туристическое направление». Также звания лучших удостоились крымский курорт Mriya Resort & Spa, московский отель Swissotel Krasnye Holmy, Санкт-Петербург и авиакомпания «Аэрофлот».
Соперниками Москвы были 18 городов, в том числе Париж, Лондон, Сидней, Дубай и Санкт-Петербург. Это первая победа Москвы на World Travel Awards, где город номинировался в разных категориях с 2011 г. «Москва действительно #лучшийгородземли! Мы взяли одну из самых престижных премий туриндустрии — World Travel Awards. Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили "туристический Оскар" в главной номинации "Лучшее туристское направление. Город". В этом году столицу уже посетили 19,5 млн туристов, а впереди еще новогодние праздники. И это не считая 45 млн экскурсантов, которые приезжали к нам на день. Спасибо за признание! Это высокая оценка нашей работы и всех москвичей», — прокомментировал победу на своей странице в «Вконтакте» мэр Москвы Сергей Собянин. В прошлом году победу присудили Лиссабону, а годом ранее — Санкт-Петербургу.
«Премия World Travel Awards — это «знак качества» и знак того, что Москва укрепляет позиции международного центра туризма. Москва — город с богатой историей и культурой, город с одной из крупнейших городских экономик мира, огромный деловой мегаполис. И туристы со всего мира, приезжая в Москву, получают положительные впечатления, приобретают уникальный опыт и чувствуют себя комфортно и безопасно. Оценка путешественников, которые наряду с профессионалами мировой туротрасли голосовали за наш город, лучшее тому подтверждение. Для нас большая честь стать обладателями столь престижной награды! Уверена, впереди у нас много глобальных побед!» — уверена председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева.
Вклад туризма в бюджетную систему города по итогам 2018 года достиг 118 млрд руб., подсчитали в Комитете по туризму Москвы. В 2010 г. эта цифра была примерно в четыре раза меньше. 77% из приезжающих — туристы из разных регионов РФ, 23% — туристы из дальнего и ближнего зарубежья. Чаще других в Москву приезжают туристы из Китая, Германии, Франции, Италии и Израиля, уточняют в ведомстве.
Еще четырьмя победителями премии от России стали крымский курорт Mriya Resort & Spa, московский отель Swissotel Krasnye Holmy, Санкт-Петербург и авиакомпания «Аэрофлот».
Mriya Resort & Spa выиграл три премии: лучший курорт, семейный курорт с виллами и люксовый курорт с виллами. Те же самые награды курорт завоевал и в прошлом году. Mriya Resort & Spa признается лучшим в своих категориях с момента открытия. В 2014 г. его наградили как лучший новый европейский курорт, затем несколько раз отмечали как лучший в Европе и в мире. На сайте World Travel Awards территориальная принадлежность курорта России или Украине, как и в прошлые годы, не обозначена.
Бар City Space в московском отеле Swissotel Krasnye Holmy завоевал награду в категории «Лучший высотный панорамный ресторан». В прошлом году отель также признавался лучшим в этой номинации, а еще выиграл как «Лучший городской отель класса люкс». «Аэрофлот» и Санкт-Петербург также подтвердили звание лучших. «Аэрофлот» как и в прошлом году был назван лучшим в категориях «Лучший авиабренд» и «Лучший бизнес-класс». Санкт-Петербург в третий раз подряд признан самым привлекательным культурно-туристическим направлением. Его соперниками по номинации в этом году были Рим, Венеция, Париж, Лондон и Москва.
Премия World Travel Awards, которую часто неформально называют «туристическим Оскаром», учреждена в 1993 г., награды присуждаются более чем в 100 номинациях. Объявления лучших проходят в несколько этапов. Сначала жюри определяет лучших на всех континентах, параллельно выбирая победителей на локальном уровне (почти в каждой стране). Затем на финальной церемонии называют лучших в мире. В число победителей этого года вошли Armani Hotel Dubai (лучший отель года), The Peninsula Paris (отель класса люкс), W Mascot (лучший новый отель), Португалия (лидирующее направление), Etihad Airways (лучшая авиакомпания), Pullman Timi Ama Sardegna (лучший островной курорт).