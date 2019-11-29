Москва признана лучшим туристическим направлением в мире

Соперниками Москвы были 18 городов, в том числе Париж, Лондон, Сидней, Дубай и Санкт-Петербург. Это первая победа Москвы на World Travel Awards, где город номинировался в разных категориях с 2011 г. «Москва действительно #лучшийгородземли! Мы взяли одну из самых престижных премий туриндустрии — World Travel Awards. Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили "туристический Оскар" в главной номинации "Лучшее туристское направление. Город". В этом году столицу уже посетили 19,5 млн туристов, а впереди еще новогодние праздники. И это не считая 45 млн экскурсантов, которые приезжали к нам на день. Спасибо за признание! Это высокая оценка нашей работы и всех москвичей», — прокомментировал победу на своей странице в «Вконтакте» мэр Москвы Сергей Собянин. В прошлом году победу присудили Лиссабону, а годом ранее — Санкт-Петербургу.